IU baraja abstenerse en los presupuestos municipales del PP en Puente Genil

A escasas horas de que se celebre el Pleno ordinario en el que se va a presentar el primer presupuesto del PP en el Ayuntamiento de Puente Genil, el portavoz municipal de Izquierda Unida, Jesús David Sánchez, desvela que su formación baraja abstenerse. «Bloquear el presupuesto es temerario», aseguró. La cuestión estriba en el hecho de que el equipo de gobierno no dispone de mayoría suficiente para sacar adelante las cuentas por lo que requiere la abstención o de IU o del PSOE. Sánchez dijo que no ve «responsable» el hecho de bloquear las cuentas, pero «más allá de eso, si no se nos dan certezas en algunos aspectos, sería una posibilidad (la abstención)».

Por otro lado, desde IU entiende que es «de urgencia la aprobación del presupuesto porque va a entrar en vigor en el último cuatrimestre del año y es cierto que sería un problema retrasar más aún la aprobación de las cuentas.

Propuestas de IU

Remarcó que en el borrador se recogen algunas de las propuestas de IU como la instalación de cheniles en el centro El Paraje, la ampliación de zonas verdes de Puente Genil, una partida de accesibilidad para facilitar la movilidad a personas con diversidad funcional en La Pitilla o una inversión en equipos de autoconsumo energético en edificios municipales.

Cuestiones que "faltan"

Si bien apuntaron algunas cuestiones « que no nos gustan y que traen retrocesos, como es el caso de la partida de ayuda a la dependencia que no sólo no aumenta, sino que disminuye ligeramente, ya que han compensado la aportación que sube la Junta de Andalucía quitándola de la aportación de la ayuda a domicilio municipal». Tampoco se contempla, lamenta IU, reabrir la estación de autobuses, ni la biblioteca Campos Reina, y «no sabemos qué va a pasar con la piscina cubierta» porque el contrato está «en precario y no hemos visto cuál es ese nuevo modelo». IU dice que tampoco se sabe qué va a pasar con El Silo y que la zona de los Catalanes sigue en «un limbo jurídico» y que está «en un estado de abandono» el parking del Romeral. Sobre la conexión de la Vía Verde sabemos que hay conversaciones con ADIF sin que se plasme en el presupuesto, ni tampoco hay conexión de transporte público con la estación AVE.