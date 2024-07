El Ayuntamiento de Cabra ve compatible el proyecto de Biomargas con algunas modificaciones

El alcalde de Cabra, Fernando Priego, ha señalado a este periódico que el consistorio continúa trabajando con la empresa Biomargas, con la que se ha reunido en varias ocasiones, tras la presentación en el 2023 de un informe de compatibilidad urbanística relativa al proyecto que plantea la contrucción de una planta de biometano en la localidad egabrense. La compañía ha anunciado este martes que invertirá 60 millones de euros en un proyecto que también se extiende a Castro del Río.

El regidor del municipio egabrense, que califica de interesante este proyecto, ha explicado que, desde el ayuntamiento, se le están tramitando todas las peticiones que la compañía viene formulando.

Informe compatible

Asimismo, el alcalde señala que dicho informe es compatible, como ya se les informó el pasado 30 de abril, pero que precisa de una serie de correcciones en el planeamiento urbanístico.

Desde entonces se está a la espera de respuesta, pues "no me consta que hayan iniciado la modificación del plan y, por lo tanto, no han podido presentar solicitud de licencia de obras, sometida a declaración de impacto ambiental, por lo que esto es lento", terminaba expresando el alcalde.