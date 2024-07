Estas son las características que tienen que tener los autos locos de Castro del Río

El Ayuntamiento de Castro del Río, con el fin de promover la participación vecinal en las Fiestas del Llano del Espinar, ha hecho públicas hoy las bases para el concurso de autos locos de la localidad, que se celebrará el próximo 16 de agosto.

El concurso comenzará a las 20.00 h, en la entrada de la caseta municipal, y los autos deberán desfilar por el circuito diseñado al efecto. No se admitirán vehículos a motor, lo que se comprobará por parte del Ayuntamiento. Por contra, los vehículos participantes podrán adoptar cualquier forma que permita la imaginación y para su construcción se podrán utilizar todo tipo de materiales, aunque deben realizarse de manera artesanal. Los coches deberán ser originales y temáticos, y, tanto sus ocupantes, como el resto de los acompañantes, deberán llevar una indumentaria acorde con la temática del vehículo. Solo estará permitido el acceso a la pista, a los vehículos y a los acompañantes que estén debidamente vestidos acorde con la temática de su auto.

Medidas de los coches

Las medidas de los autos locos deberán tener como máximo: 2,5 m de ancho, 3 m de largo y 1,8 m de alto. El vehículo deberá tener como mínimo 3 ruedas y contará con volante y otro sistema de dirección. La tracción de los mismos no podrá ser mecánica en ningún caso, debiendo poseer igualmente un sistema de frenado. Se podrán utilizar todo tipo de materiales, excepto en la carrocería, que deberá ser no metálica. Tampoco podrán existir partes del chasis que sobresalgan del vehículo que sean de materiales metálicos, debiendo cubrirse estos con materiales que amortigüen cualquier tipo de impacto.

Aquellos coches que lleguen más tarde del cierre de boxes no podrán participar en la carrera, para ello la organización anunciará en el momento oportuno los horarios del evento. El número de plazas de cada vehículo puede ir de 1 a 20. No se permitirá la participación de sillas de ruedas, monopatines, carros de compra o cualquier vehículo de uso común que no esté debidamente adaptado y adecuado a las normas de la carrera.

No se permitirán participantes con signos de embriaguez, la organización podrá requerir prueba de alcoholemia. Cada participante compite bajo su cuenta y riesgo, no siendo el Ayuntamiento responsable de los daños/lesiones que se incurra durante el concurso. No estará permitida la participación de menores de 18 años.

Los premios

Se establecen los siguientes premios: al auto loco más original: 150 EUROS; al más rápido: 150 euros; al mejor local: 150 EUROS. Los ganadores se anunciarán al finalizar el concurso.

Para recibir dicho premio la persona ganadora es necesario que esté al corriente de las obligaciones tributarias con el Ayuntamiento de Castro del Río, así como con la Agencia Tributaria Estatal, Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía y la Seguridad Social.

Los interesados deberán realizar su correspondiente inscripción mediante solicitud genérica en el Registro de Entrada del Ayuntamiento de Castro del Río de lunes a viernes, en horario de 9.00 a 14.00 horas, desde el día siguiente a la publicación de las presentes bases en el Boletín Oficial de la Provincia hasta el día 12 de agosto de 2024, haciendo constar si representan a alguna peña, asociación, grupo.