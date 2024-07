Absueltos los nueve acusados de estafar su casa y su negocio a un matrimonio de Rute

La Audiencia Provincial de Córdoba ha absuelto a nueve personas acusadas de estafar a un matrimonio de Rute en la venta de una finca que incluía la casa y el negocio de la familia en 2008. El tribunal considera que durante la operación no se ha podido demostrar una intención de engañar por parte de los compradores.

En 2008, un matrimonio de Rute llegó a un acuerdo con una entidad conformada por nueve personas para la compraventa de una finca urbana en la que se encontraba su casa y un establecimiento comercial. En el contrato se estipulaba que en dicho terreno se construiría un edificio de viviendas y que la familia recibiría a cambio una vivienda, un local y una plaza de aparcamiento una vez finalizada la obra.

Acuerdo de compraventa

Ambas partes acordaron un precio de compraventa de 282.000 euros, indicando que el matrimonio recibiría las tres propiedades mencionadas (vivienda, local y aparcamiento) con una hipoteca del mismo precio. En el acuerdo se hacía expresa mención a que la posesión de las propiedades no se realizaría hasta que se finalizara la construcción, de tal manera que en ese momento la familia quedaría libre de cargas.

El proyecto contemplaba doce pisos, veinte cocheras y un local. Sin embargo, la obra, que tenía un plazo de ejecución de dos años, quedó paralizada con un 95% de ejecución y con las viviendas acabadas pero a falta de finalizar las zonas comunes.

Al no finalizar el proyecto, el matrimonio reclamó un importe de 227.154 euros por concepto principal y 68.146 euros por intereses. Por este motivo, el fiscal solicitó a la Audiencia Provincial de Córdoba penas que sumaban 27 años de prisión y multas de 38.880 euros, señalando que se hizo creer a la pareja, ya fallecida (fueron los hijos quienes presentaron la acusación), que los bienes se encontraban libres de cargas.

Sin intención de estafa

A pesar de esto, la sentencia absuelve a los nueve acusados, ya que indica que fueron las "dificultades financieras imprevistas" las que impidieron entregar las tres propiedades a los afectados. Además, se apunta a que no hubo intención de incumplir el contrato. También se añade que la cláusula acordada entre ambas partes "no tiene ninguna dificultad de comprensión", por lo que no se aprecia intención de engañar.