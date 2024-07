Visto para sentencia el juicio del joven que cobró sin trabajar en el Ayuntamiento de Pozoblanco

El Juzgado de lo Social número 3 de Córdoba ha acogido este lunes la vista oral correspondiente a la demanda que interpuso el joven que cobró sin trabajar contra el Ayuntamiento de Pozoblanco por vulneración de derechos fundamentales. Un acto que quedó visto para sentencia tras escuchar el relato de los hechos, además de las conclusiones de todas las partes.

El relato realizado por el abogado de la Diputación de Córdoba, que defiende los intereses del Consistorio, fue pormenorizado, concretándose que en ningún momento hubo relación laboral entre ambas partes puesto que no existe contrato firmado.

Ese fue, por tanto, el eje en el que se sustentó toda la vista oral, el de la no relación laboral entre las partes, lo que llevó al juez a indicar que «no voy a permitir que se me utilice» al asegurar que si quedaba acreditado que no había relación laboral, el Juzgado de lo Social «no es competente» en dicha materia.

Finalmente, el magistrado se dirigió al abogado del joven preguntándole si «de verdad le interesa a su cliente que yo emita una sentencia». Algo que finalmente ocurrirá ante la decisión del abogado de seguir adelante con la causa.