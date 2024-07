Detenido por lanzar la bici contra los coches en el centro de Montilla para pegar y robar a sus ocupantes

La Guardia Civil ha detenido en Montilla a una persona de 43 años de edad, como presunto autor de un delito de robo con violencia en intimidación. Según informa la Guardia Civil, sus agentes en Montilla, en colaboración con efectivos de Policía Local de la localidad, han detenido a este hombre, que se encontraba en actitud muy agresiva, el cual arrojaba su propia bicicleta a los vehículos que circulaban por el centro del casco urbano de la localidad, con el fin de que estos detuvieran su marcha y así poder agredir a los ocupantes, con la intención de robarles el dinero y tarjetas bancarias que pudieran portar en esos instantes.

El hombre no siempre lograba su objetivo, dado que los conductores de los vehículos, a pesar de percatarse del impacto ocasionado en los mismos, tras arrojar la bicicleta, prefirieron continuar la marcha, dado al estado de alteración en el que se encontraba esta persona.

Violenta agresión a un conductor

Tras varios intentos por parte del supuesto autor, logró que un vecino de la zona, detuviera su vehículo y se interesara por el bienestar del que aún no sabía que sería su agresor. Acto seguido, el supuesto autor comenzó a propinarle golpes en cara y cabeza, exigiéndole dinero o tarjetas de crédito, donde finalmente la victima cedió, entregando una pequeña cantidad de dinero, en pro de que cesaran los golpes que le estaba propinando. No contento con el dinero en efectivo que logró sustraer a la víctima, trató de hacerle bajar del vehículo, con el fin de sustraerlo, no llegando a consumar este hecho, debido a la fuerte resistencia opuesta por la víctima, logrando finalmente que el agresor se marchara del lugar.

Inmediatamente, la Guardia Civil estableció un dispositivo de servicio orientado a la identificación, localización y detención del presunto autor.

Declaración de los testigos

Fruto del dispositivo establecido, la Guardia Civil del puesto principal de Montilla en colaboración con Policía Local, hicieron posible localizar al presunto autor, donde fue fundamental la descripción física aportada por la victima del agresor, así como por los testigos que habían sufrido también intentos de robo por esta persona, procediendo así los agentes actuantes a su detención, como supuesto autor de un delito de robo con violencia e intimidación.

Detenido y diligencias instruidas han sido puestas a disposición de la autoridad judicial, acordando dicha Autoridad el ingreso en prisión del detenido.