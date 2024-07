Juan José García Palacios, presidente de Emcotur: "Hay que abordar la tasa turística para no cargarnos el territorio"

-¿Cuáles son sus objetivos al frente de la asociación Emcotur?

-El objetivo es hacer ver la importancia de la provincia en el turismo de Córdoba. Es verdad que la capital es la puerta de entrada, pero la provincia redondea esa oferta de una manera muy amplia en sus siete comarcas. Eso comercialmente. Por supuesto queremos que el pequeño empresariado, porque lo que hay en la provincia es pequeño empresario, se fortalezca, se una, que seamos capaces de poner propuestas sobre la mesa, que seamos capaces de defendernos y que seamos capaces de influir en el camino que debe tener el turismo en la provincia.

-¿Cuáles son las zonas con mayor potencial turístico?

-Todas por igual. Está claro que unas están en una fase de desarrollo y otras están en otra, pero también es apasionante el reto de las que ahora turísticamente son menos conocidas. Es apasionante el reto de hacer que adelanten y se desarrollen. Es verdad que hay comarcas como la Subbética que va muy por delante. El Valle del Guadalquivir también está muy preparado, pero nosotros hablamos de la provincia.

-¿Qué cree que deberían hacer las administraciones para fomentar el turismo?

-Nosotros vamos a hacer un plan estratégico y para eso hemos creado una secretaría de Estrategia. Con eso queremos ir marcando estrategias entre todos. A las administraciones iremos no para imponer, sino para ser una herramienta, para colaborar y para que entre todos vayamos marcando el rumbo que necesitamos. Nosotros tenemos la ventaja de estar en la tierra, de pisar el terreno de juego en cada comarca, incluso en cada municipio.

-¿Qué demandas le trasladan los empresarios del sector?

-Los empresarios siempre van a querer vender más. Y para vender más en este mundo global es mejor estar unidos y es mejor ir con una única marca de nombre Córdoba en la que la provincia no se sienta fuera. Por supuesto también hay demandas en materia de digitalización o en formación.

La tasa turística

-El debate sobre la tasa turística en Córdoba ya está sobre la mesa. ¿A usted qué le parece esa posibilidad?

-Personalmente, más que en nombre de la asociación, creo que es algo que se debe poner sobre la mesa. No se debe imponer, pero sí hay que ir abordándola porque no nos podemos cargar el territorio. Hemos hablado de que la autenticidad es un sello de calidad y para que la autenticidad de nuestra tierra continúe debemos protegerla; no podemos ir a una turistificación masiva. La masificación del turismo es algo negativo, incluso para los propios empresarios. Muy negativo.

-En Barcelona también se ha abierto la polémica por el cierre de los pisos turísticos y los problemas que generan en los vecindarios. ¿Cree usted que son un problema en Córdoba?

-Los pisos turísticos muchas veces cubren la falta de grandes infraestructuras que también padecen en algunas comarcas. En la provincia hay poblaciones donde los pisos turísticos son la única salida que se le puede dar a la demanda cuando hay viajeros. No nos consta.

-En el fomento del turismo, ¿qué papel cree que puede jugar la gastronomía cordobesa?

-Imprescindible. Todos los días se come y todos los días se cena. O por lo menos una de las dos comidas se hace siempre. Y estamos hablando de gastronomía de calidad, de denominaciones de origen, de autenticidad. Siempre resalto mucho que los pueblos de Córdoba son muy auténticos, así como su gente. Por supuesto, los que llevamos mucho tiempo en el tema del turismo rural sabemos que la autenticidad es marca.

Las pernoctaciones

-La capital tiene el problema de las pernoctaciones, que no terminan de despegar. Córdoba parece ser vista como un destino de paso. ¿Ocurre lo mismo en la provincia?

-Hay muchas formas de actuar frente a ese problema. Ahora estamos en una época en donde lo que viene es turismo vacacional, son visitantes que vienen para una semana o estancias más largas. La verdad es que en la provincia hay muchos alojamientos a los que los visitantes vienen a pasar el fin de semana o a pasar los puentes. Es otro tipo de turismo, no es el turismo urbano de la capital. Quien viene a la provincia de Córdoba viene a disfrutar de la autenticidad.

-¿Se puede beneficiar de algún modo la provincia de Córdoba del tirón que tiene el turismo de playa y de costa?

-Sí, cuando la costa se satura en agosto o cuando cierra en invierno. Entonces el turismo de interior es el referente. A mucha gente le gusta ir a la costa pero quien prefiere la opción del monte, el interior, el fresquito, la sierra... Eso lo tienen todo el año. Hay zonas que se benefician mucho de la masificación de la costa, como la Subbética, que es la puerta de entrada

-Sabemos que en Córdoba capital la temporada alta es la primavera, en los meses de abril y mayo. ¿Ocurre lo mismo en la provincia?

-Es distinto. Prácticamente todo el año es igual, ninguna temporada es altísima y ninguna bajísima. Diciembre es nuestro mejor mes y julio y agosto se van llevando, pero es otro tipo de turismo.

