La Fiscalía abre diligencias al Ayuntamiento de Pozoblanco por un posible delito de malversación y prevaricación

La Fiscalía de Córdoba ha abierto diligencias al Ayuntamiento de Pozoblanco por posibles delitos de malversación y prevaricación relativos al caso del joven que cobró algo más de cinco meses sin prestar contraprestación laboral en el Consistorio. El Ministerio público ha decidido incoar diligencias después de la denuncia presentada el pasado mes de marzo por el PSOE de la localidad pozoalbense.

Así se determina en la resolución a la que ha tenido acceso este periódico y en la que se acuerda "incoar las oportunas diligencias de investigación" determinando, de igual modo, la primera acción. El Ministerio público ha solicitado al Consistorio pozoalbense un informe que deberá hacer la secretaría general sobre la legalidad del proceso de selección y contratación de las dos personas que percibieron nóminas para un único puesto de integrador social.

El alcalde de Pozoblanco, con el equipo de gobierno el día que anunció los cambios en el departamento de Personal. / RAFA SÁNCHEZ

El PSOE de Pozoblanco ha confirmado la noticia a través de una nota de prensa en la que su portavoz, Rafael Villarreal, pide "prudencia", ya que se está ante un primer paso y pide dejar actuar a la justicia, pero también aclara que ante esta determinación "le toca hablar al alcalde de Pozoblanco, que no puede seguir mirando hacia otro lado".

El PSOE pide explicaciones

"Santiago Cabello tiene que explicar a la ciudadanía qué ocurrió para abonar nóminas a una persona que no estaba trabajando y, lo que es más grave, no poner solución cuando se tuvo conocimiento claro de que esto estaba ocurriendo", asegura el portavoz socialista. "Le toca al primer edil dejar de tirar balones fuera y, ya que no ha dado las explicaciones oportunas en la comisión de investigación, le invito a que lo haga ante la ciudadanía asumiendo su responsabilidad", finaliza.

Una comisión de investigación que fue prorrogada por dos meses en el último pleno celebrado en el Consistorio pozoalbense después de que terminara el plazo para que se alcanzase un dictamen.