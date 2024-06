Concluyen las obras de la caseta municipal de Adamuz a los 8 años de iniciarse

Han concluido las obras de la caseta municipal de Adamuz, que se iniciaron en el año 2016, con el anterior equipo de gobierno, presidido por Manuela Bollero (Decida), sufriendo durante los primeros años diversos parones. Con la entrada en el año 2021 del actual alcalde, Rafael Ángel Moreno, su primera acción fue activar de inmediato esta infraestructura municipal, que estaba sumida en una parálisis continua. Moreno declaró a este periódico que «me reuní con los técnicos del SAU y me comentaron que no había nada solicitado para esta actuación, así que me reuní con el anterior presidente de la Diputación, Antonio Ruiz, y el diputado Juan Díaz Caballero, con lo que destinamos 700.000 euros entre remanentes y aportación de la Diputación, con la obstrucción en todo momento de la oposición para que el proyecto no saliera adelante». En julio del 2022 se sacaron a licitación las obras de terminación, quedando desierto, con lo que en septiembre volvieron a salir a licitación y ahí sí fueron adjudicadas, iniciándose las obras en febrero del 2023, con dos parones en abril para celebrar la Feria de la Virgen del Sol, con lo que el tiempo efectivo dedicado en esta obra ha sido de quince meses. El regidor adamuceño añadió que «nos encontramos tabiques desplomados, fallos en la ejecución, con los servicios y la cocina alicatados sin meter la instalación eléctrica».

Asegura Moreno que «es un proyecto que ya está concluido, a falta de unos pequeños detalles, y la inauguraremos el próximo 20 de julio, con la actuación del Grupo Rociero El Sol, un grupo mítico de nuestro pueblo, así como el otro mítico grupo cordobés de rock andaluz como Medina Azahara». Dos grupos que dejarán su huella en un evento histórico.