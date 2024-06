El Ayuntamiento de Puente Genil modifica una ordenanza para ampliar los puestos ambulantes de 'Los Retales'

El Pleno del Ayuntamiento de Puente Genil ha aprobado la proposición presentada por el concejal de Festejos, Comercio, Mercados, Consumo y Agricultura, Joaquín Reina, para la modificación de la ordenanza municipal reguladora del comercio ambulante, en el sentido de ampliar el número de puestos en el tradicional mercadillo de Los Retales de los viernes hasta los 96 -pudiendo llegar hasta los 106-, tras el informe de la Policía Local.

Reina dio lectura a un informe técnico encargado hace unos meses indicando la existencia de una deuda que asciende a 14.834,24 euros, algo de lo que responsabilizó a los gobiernos anteriores del PSOE. El alcalde, Sergio Velasco, afirmó que la actuación del PSOE en esta materia en abril de 2023 fue una clara "compra de votos", por lo que "vamos a poner orden y concierto en la gestión del mercadillo de Los Retales".

Una de las últimas protestas sanitarias celebradas en Puente Genil. / V. REQUENA

Por otra parte, se aprobó por unanimidad la moción conjunta presentada por PSOE e IU de apoyo a los servicios públicos del sistema sanitario andaluz, por la que se insta a la Junta de Andalucía a dar "marcha atrás en su decisión de suprimir las centralitas de los siete hospitales anteriormente gestionados por la Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir, con el fin de mantener los 40 puestos de trabajo de las teleoperadoras especialistas, valorar y reconocer la labor desempeñada por las teleoperadoras especialistas garantizando la continuidad de sus empleos y las funciones que actualmente realizan, que son esenciales para el buen funcionamiento de los hospitales y la atención a pacientes y usuarios".

Pérdida de empleos

La moción aprobada, que también contó con el apoyo de Vox, insta al Ayuntamiento a "defender la importancia de mantener los puestos de trabajo locales, subrayando el impacto negativo que la pérdida de estos empleos tendría tanto en la calidad del servicio sanitario como en la economía local de las comunidades afectadas, y a trabajar conjuntamente con los ayuntamientos afectados por esta medida, así como con sindicatos y otras organizaciones sanitarias para la defensa de los derechos laborales de las trabajadoras y la calidad del servicio sanitario".

El alcalde informó a la Corporación de que "la consejera de Salud, en la comisión de Sanidad en el Parlamento andaluz, garantizó la continuidad del servicio en las mismas condiciones en las que se está prestando", añadiendo que su deseo es que dicho servicio lo sigan prestando "las personas que lo están haciendo en la actualidad, pero esto requiere de un procedimiento técnico y legal que nadie se puede saltar y no es tan sencillo encontrar esa fórmula".

Velasco agregó que "no he negado nunca que hay problemas en la sanidad, pero determinadas cuestiones llevan a la gente a un alto nivel de preocupación". "Hemos mantenido reuniones con muchos profesionales, con la cúpula del área sanitaria y, desde luego, hemos pedido que el hospital tenga un director, un jefe de atención al usuario, porque hay un problema de gestión y no todo es la falta de médicos".