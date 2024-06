La dimisión del portavoz del PP en Cabra obliga a Fernando Priego a remodelar el equipo de gobierno

La dimisión del hasta este jueves portavoz del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Cabra y segundo teniente de alcalde, Ángel Moreno Millán, llevará en los próximos días al alcalde, Fernando Priego, a remodelar el organigrama de su equipo de gobierno, conformado por 14 concejales.

En una rueda de prensa en la que ha estado acompañado por el equipo de gobierno al completo, Moreno Millán ha explicado que la causa que le lleva a "dar un paso al lado" y tomar esta decisión se encuentra en no disponer de tiempo que dedicar a su familia y, sobre todo, desde la llegada de su tercer hijo, Matilda, en agosto de 2023.

El hasta ahora portavoz del grupo municipal popular y delegado de Presidencia, Recursos Humanos y Fondos Europeos reveló que la decisión la tomó hace dos meses tras disfrutar del permiso de paternidad al no poder hacerlo en su momento por distintas circunstancias y, cuando lo hizo, "no disfrutarlo tal y como me hubiese gustado".

Moreno, emocionado en algunos momentos en su intervención, agradeció el apoyo recibido en todo el tiempo en el que ha estado en el Consistorio desde su llegada al mismo en 2015, no sólo de toda su familia y del primer edil, sino también de sus compañeros de las corporaciones de las que ha formado, de los trabajadores municipales y de los ciudadanos en general, señalando que la decisión no ha sido fácil y, "tras reflexionar en estas últimas semanas, he decidido renunciar a mi acta de concejal".

El alcalde de Cabra, Fernando Priego, en un momento de su intervención. / MORENO

El alcalde, por su parte, tras disipar las dudas que pudieran surgir en torno a su dimisión, apuntó que en ella no se encuentran nada más que las razones que Moreno ha explicado, y le agradeció la labor que ha llevado a cabo en todos estos años no sólo al frente de las diferentes delegaciones municipales, sino también en otras anteriores como las de Cultura y Espacios Escénicos, dejándole la puerta abierta para "regresar a la primera línea política si así lo decidiese".

Javier Fernández Díez de los Ríos será el nuevo concejal

Además, el primer edil anunciaba que ya desde esta jornada comienza los trámites para la incorporación de un nuevo miembro al equipo de gobierno, que será Javier Fernández Díez de los Ríos, técnico municipal de Juventud que formaba parte de la candidatura popular en los comicios locales de 2023 y actualmente asesor personal de la Alcaldía.

De igual forma, Priego indicaba que será en los próximos días cuando dará a conocer algunos cambios en el organigrama del equipo de gobierno, pero que para no demorar en un mes el tiempo necesario para la nueva incorporación, sí nombra como delegada de Personal de manera definitiva a Enca Priego Jiménez, quinta teniente de alcalde, vicepresidenta del Patronato Municipal de Bienestar Social y delegada de Políticas Sociales, Cooperación Internacional e Inmigración.

El último cambio en el organigrama del equipo de gobierno municipal fue el 16 de enero de 2023, cuando Fernando Priego lo emprendió para hacer frente al proceso de estabilización de personal con el fin de reducir la temporalidad en el Ayuntamiento y agilizar la negociación de una relación de puestos de trabajo y una valoración de los mismos y la integración de los patronatos municipales de Bienestar Social y de Deportes, tal y como quedó recogido en sus respectivos consejos de administración, para así modernizar y agilizar su estructura organizativa.