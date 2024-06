Carlos Peláez: «Llevaré El Carpio a la cima para recuperar el futuro que le robaron»

¿Cómo valora este salto a la Alcaldía de su pueblo?

Desde las pasadas elecciones andaluzas, en el año 2022, el Partido Popular ha ganado todas las elecciones en El Carpio, lo que supone un hito histórico para la localidad y la tendencia de los vecinos a ampliar su respaldo a las siglas del partido político de la verdad, la coherencia, el trabajo y el futuro de los españoles. Desde las andaluzas yo ya llevaba algo más de un año de concejal, tras la dimisión del anterior portavoz del PP.

¿Qué anécdota guarda de su toma de posesión como concejal en el Ayuntamiento de El Carpio?

Cuando me enteré de que yo iba a ser concejal, me fui directamente al Parlamento de Andalucía y busqué a Adolfo Molina, presidente del PP en Córdoba y ahora delegado del Gobierno en Córdoba, y me presenté a él. Le dije: «Mira, soy Carlos Peláez, voy a entrar de concejal en El Carpio y voy a ser el siguiente alcalde de mi pueblo». Me dijo que fuera poco a poco y le contesté que le iba a pintar el pueblo de azul, a lo que me respondió que eso se demuestra trabajando. Lo vi muy claro. En aquel momento tenía 24 años. Aún lo recuerda Adolfo Molina cuando viene a mi pueblo diciendo «el niño llegó, me lo dijo y lo ha cumplido». Desde ese momento comenzamos a trabajar sin tregua, ganando en El Carpio, con una amplia mayoría, las elecciones andaluzas, donde también iba yo en la lista al Parlamento Andaluz por Córdoba. Posteriormente, llegaron las municipales, en las que nadie apostaba un duro por mí, y también ganamos, así como en las nacionales y europeas.

¿Con qué problemas se encontró cuando se presentó como candidato del PP en El Carpio?

La doble vara de medir. Me presento en un municipio donde la tradición era el voto de la izquierda, PSOE generalmente e IU de manera puntual, y representaba a un partido, el PP, que nunca había despuntado. A mí me costaba más llegar a donde ellos llegan. El segundo escollo al que me presento es que soy un candidato joven. Esa es una lucha que llevo a diario. A los jóvenes no se nos tiene en cuenta. Vengo de NNGG, soy secretario de área en el partido, aparte de llevar la vicepresidencia de la Mancomunidad del Alto Guadalquivir. Sigo estando en NNGG, me llevo genial con ellos y asisto a las convivencias periódicas. Los jóvenes estamos preparados y formados, y si no nos dan la oportunidad, la experiencia no la vamos a tener nunca.

«El Carpio es el nudo estratégico entre las provincias de Córdoba y Jaén».

¿Cree que el PP es el partido con el que actualmente se identifican los carpeños?

Sin duda. A la vista está: cuatro elecciones y cuatro victorias con solvencia y holgura.

¿Cuál cree que es el secreto para llegar a este punto?

Sobre todo la humildad y estar en la calle. Escuchar a los vecinos y saber lo que quieren. El alcalde es un vecino más. Sigo participando en las fiestas, si me tengo que meter en una barra a poner copas lo hago. Si necesitan ayuda en una cocina para poner serranitos me pongo en ello, y si me tengo que vestir de elfo, lo hago.

¿Cómo se siente en su pueblo?

Me gusta disfrutar mi pueblo y si yo lo disfruto, ahora que soy el alcalde de El Carpio, la gente quiere pasárselo igual de bien y siente la necesidad de venir a El Carpio. La única misión que tenemos desde que formamos el actual equipo de gobierno y desde que soy concejal, es impulsar El Carpio. Llevaré El Carpio a la cima para recuperar el futuro que le robaron. El Carpio fue referente en la provincia y el futuro prometedor que tenía poco a poco se lo fueron robando.

«Durante este último año ya hemos recuperado algunas de las viejas tradiciones que ya se estaban perdiendo».

¿Cree que la manera de ser y gestionar un alcalde se traslada a la población?

Sin duda. De hecho, a mí me gusta saber en todo momento cómo se encuentran los empleados municipales. Todas las mañanas, cuando llego, hago una ruta por los despachos, les saludo, les consulto qué están haciendo y además les pido opinión. Al final las decisiones las toma el equipo de gobierno, pero me gusta escuchar la opinión de los vecinos como de los empleados municipales. El gobierno municipal es un trabajo de equipo y el Ayuntamiento es como una empresa que hay que gestionar con prioridades. Los empleados me trasladan que ha habido un cambio de tendencia en el Ayuntamiento, que trabajan mejor, que se sienten más realizados con su trabajo, que no trabajan a última hora porque a mí me gusta planificar las cosas con bastante antelación y tener planes desde la A hasta la Z. Hay que ser rigurosos, estrictos y establecer la ruta de trabajo que nos hemos planteado desde un inicio. Finalmente, tenemos que conseguir resultados para los vecinos.

¿Va a seguir luchando para que en los próximos comicios se siga tiñendo su pueblo de azul?

Por supuesto. Es el objetivo que me marqué. A mí no me pueden decir que no soy capaz de algo porque más ganas me da. Cuando me dijeron que no podía ganar unas elecciones, decía, «espera, sujétame la copa que voy...». Me considero una persona de retos desde niño. En su día me propuse teñir El Carpio de azul, como le dije a Adolfo Molina, y lo teñí de azul. Después me propuse intentar que mis vecinos siguieran confiando en el proyecto del Partido Popular, lo he conseguido y a la vista está. Ahora, el objetivo es mantenerme, mejorarme, seguir contando con la confianza de los vecinos y agrandar el partido. De hecho, ya hay mucha gente que pregunta por qué quiere participar con nosotros y contribuir con este proyecto. Nosotros somos un partido que abre las puertas a todo el que quiera venir. Todas las voces se escuchan, tanto de los que están como de los que no están, y de lo que se trata es de ir sumando y de hacer a la gente cada vez más partícipe de los retos comunes, tanto desde el Ayuntamientocomo del propio Partido Popular. De esta manera, las personas se implican. Nosotros queríamos impulsar nuestras tradiciones y nuestras fiestas.

¿Qué han recuperado a nivel de tradiciones?

La Velada de San Pedro se estaba perdiendo. Recuerdo de pequeño que la plaza se ponía a rebosar de gente y los últimos años se ceñía a tres mesas en los bares de la plaza. Ya el año pasado conseguimos que la Velada quedara para la historia. No cabía un alfiler en el Palacio Ducal. Cuando los vecinos se sienten escuchados, partícipes y se genera el orgullo y patriotismo carpeño, todo fluye y la gente responde y se involucra. La Fiesta de Halloween tuvo más disfraces que nunca, o la Cabalgata de Reyes Magos. No he visto una cabalgata con tanta gente. Llegaron muchas personas de fuera, y todo por la anécdota del elfo. Los de los pueblos de alrededor decían que si habíamos conseguido que la barriada de Maruanas se llenara de gente para ver los adornos navideños realizados por sus vecinos, iban a comprobar lo que teníamos preparado para los Reyes Magos, y fue apoteósico. Ver mi pueblo lleno de gente, algo que repercute en la economía de los establecimientos públicos, y el efecto imán que ha generado en familias de fuera que se ha venido a vivir aquí, es un orgullo.

«Tenemos una hoja de ruta y todos somos un equipo, por lo que hay que lograr resultados para los vecinos».

¿Cómo ve el futuro de su pueblo?

Muy bueno, pero hay que ser inteligentes. Tenemos que diferenciarnos del resto, sobre todo de los más cercanos. Hay que ofrecer iniciativas que incite a la gente a vivir aquí. Estamos trabajando en la marca El Carpio. Hay varias ideas y buscamos la diferenciación. Un ejemplo de ello es el toldo de las mariposas, de un grupo de carpeñas que han hecho un trabajo impecable. Igual ocurre con la futura Base Logística del Ejército, que va a frenar la despoblación. Para ello, vamos a fomentar a las empresas locales que trabajen de la mano de la Base Logística. Además, hay empresas que se quieren instalar aquí, vienen más de camino, pero además de mirar en dirección Córdoba también hay que mirar hacia Jaén, que la tenemos aquí al lado. El Carpio es el nudo estratégico entre Córdoba y Jaén. Tenemos la Autovía de Andalucía, que pasa al lado; el ferrocarril, que pasa, pero no para, y no me voy a ir de aquí hasta que no pare, que es muy necesario y sirve también para frenar la despoblación. Estamos trabajando en la apertura de una nueva urbanización que dé cabida a los militares y personas que deseen venirse a vivir aquí por comodidad, porque como se vive aquí no se vive en ningún sitio. Asimismo, trabajamos de la mano de la asociación de empresarios para fomentar todo esto en un evento que se está gestando para poner El Carpio en el mapa y decirle al mundo que estamos aquí, que somos la mejor opción para trabajar en la Base Logística del Ejército o aprovechar sus recursos.

¿Qué es, para usted, lo más grande que puede vivir en el municipio que lo vio nacer: El Carpio?

Sobre todo que los vecinos vuelvan a recuperar el orgullo de ser carpeños. Eso es lo más grande que se puede vivir. Queremos expandirnos, atraer a gente de fuera y que pare el Cercanías, y todo de manera eficiente y sostenible. El Carpio, como dije antes, tiene que recuperar el tiempo robado y lo va a conseguir de la mano del Partido Popular. Cada día son más las personas que se están sumando a nuestro proyecto. Pero, sobre todo, el reto de haber teñido de azul a El Carpio, porque el Partido Popular es el que mejor representa a los carpeños. Hemos roto una tendencia y cada vez son más las personas que se identifican con sus valores.