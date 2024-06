Los pueblos de Córdoba se suman a las protestas sanitarias

Profesionales sanitarios de numerosos centros de salud y hospitales de la provincia de Córdoba se han sumado este jueves a la huelga convocada por los sindicatos CCOO, Satse, CSIF y UGT en todos los centros del SAS, entre las 8.00 y las 11.00 horas, donde se han concentrado mostrando pancartas con sus reivindicaciones, entre ellas la demanda del cumplimiento de los acuerdos de Atención Primaria y Carrera Profesional, la consolidación y aumento de las plantillas y la actualización de la Bolsa de Empleo Temporal del Servicio Andaluz de Salud (SAS) sin notas de corte".

Las cuatro organizaciones sindicales convocantes han calificado como "éxito rotundo" la jornada de paro contra lo que consideran el "desmantelamiento de la sanidad pública". Así, han subrayado que en "numerosos" centros de Atención Primaria "se ha alcanzado el cien por cien de seguimiento de los paros y en los hospitales la participación ha estado por encima del 60%". Estas cifras han sido desmentidas por la Junta de Andalucía, que ha cifrado en un 3,17% el seguimiento del paro en la provincia de Córdoba. Salud ha mostrado su "entendimiento y respeto" a las preocupaciones que han llevado a la huelga sanitaria, pero ha hecho un llamamiento a los sindicatos para "retomar el diálogo y continuar trabajando de manera conjunta", con el objetivo de "fortalecer y mejorar el sistema sanitario público, garantizando así una atención de calidad y accesible para todos los ciudadanos". "Nos comprometemos a activar las mesas de trabajo donde se puedan discutir y consensuar las medidas necesarias para responder a las demandas del sector sanitario", ha destacado.

En Puente Genil el personal sanitario ha contado con el apoyo de la plataforma Puente Genil por su Sanidad, cuyos portavoces se han desplazado a las puertas del hospital de alta resolución para mostrar su respaldo.

Ángela Moreno, delegada sindical de Satse, explicó que la movilización "es un intento de que se nos escuche y de que vean que no estamos de acuerdo con todo lo que están haciendo con nosotros porque, efectivamente, vemos peligrar nuestro hospital, el quirófano se ha cerrado, las consultas externas no están funcionando, no hay especialistas y la salud tiene que estar a la orden del día, la gente se pone enferma y no pueden esperar a que abran un quirófano".

Concentración a las puertas del hospital de Puente Genil. / V. REQUENA

Con respecto a la falta de especialistas, la delegada sindical afirmó que "muchas consultas se están quedando sin cubrir, y muchas cosas se están mandando a la privada". "Una colonoscopia no puede esperar cuatro meses a que le vea un digestivo porque puede tener un problema", explicó. Por último, y preguntada por la reunión que hace unos días mantuvieron los sindicatos con el alcalde, Sergio Velasco, Moreno puso de manifiesto que "él tenía otros datos que realmente no eran ciertos, pensaba que el quirófano no se iba a cerrar y que estaba funcionando al 100%, cosa que no es así, ya que nosotros tenemos toda la información de todos los partes y de todos los quirófanos que ha habido en estos últimos meses, y eso no tiene nada que ver con la actividad quirúrgica que ha habido siempre, algo que él desconocía". "También desconocía la lista de espera de cataratas que hay en este hospital, él tenía unos datos, que imagino que se los habrá dado dirección o no sabemos quién, que no se corresponden con la realidad", concluyó.

En Cabra

Cerca de un centenar de trabajadores del hospital Infanta Margarita de Cabra y ciudadanos se han concentrado a las puertas del centro sanitario demandando a la Administración autonómica el cumplimiento del acuerdo de Atención Primaria y de la Carrera Profesional, la consolidación y aumento de las plantillas o la actualización de la bolsa de empleo temporal del SAS sin notas de corte.

Concentración a las puertas del hospital Infanta Margarita de Cabra. / MORENO

Una concentración donde se ha dado lectura a un manifiesto en defensa de la dignidad profesional y del sistema sanitario público, mostrando un absoluto desacuerdo con las políticas sanitarias aplicadas por la Consejería de Salud en los centros y servicios sanitarios.

Más de 3.000 firmas en Palma del Río

En la concentración celebrada en Palma del Río la plataforma que la ha convocado en apoyo a esta convocatoria de huelga ha defendido que las razones "son más que evidentes", mientras que desde los sindicatos convocantes se pone de manifiesto la "falta de personal, de sustituciones, despidos eventuales, abandono de la bolsa regional, constantes y reiterados incumpliminetos en mejoras laborales y asistenciales".

Concentración contra los recortes sanitarios en Palma del Río. / E. MANZANO

La Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de Palma del Río y la Comarca lleva recogidas ya más de 3.000 firmas con una tabla reivindicativa que pasa por la ampliación de la plantilla médica y de personal sanitario, mejora y aumento de dotación en el servicio de ambulancias, apertura y dotación del servicio de Urgencias del Hospital en la ciudad de la Vega del Guadalquivir, al igual que la recuperación y apertura de nuevos servicios y especialidades en el centro hospitalario, también la planificación adecuada para cubrir bajas y ausencias del personal sanitario y, por último, mostrando apoyo a las reivindicaciones de mejoras laborales del personal sanitario.

En Priego, unos quince de profesionales del Servicio Andaluz de Salud, entre ellos enfermeros y varios médicos que prestan sus servicios en la Zona Básica de Salud, de la que forman parte Almedinilla, Carcabuey, Fuente Tójar y Priego, han secundado la huelga convocada por los sindicatos. Apoyando las reivindicaciones de los profesionales sanitarios se encontraba el alcalde de Carcabuey, Juan Miguel Sánchez, y la teniente de alcalde del Consistorio carcabulense, Lucía Sánchez.

El alcalde y la teniente de alcalde de Puente Genil han secundado la protesta sanitaria en Priego. / R.C.C.

En Fuente Carreteros la concentración en las puertas del centro de salud la ha promovido la Asociación de Vecinos y ha asistido también el alcalde de Fuente Palmera, Francisco Javier Ruiz, y varios miembros de su equipo de gobierno, así como el concejal de IU del Ayuntamiento de Fuente Carreteros, Rafael Galán.

Concentración ante el centro de salud de Fuente Carreteros. / E. GUZMÁN

Los convocantes denuncian que desde el 1 de enero al 30 de abril ya han sufrido recortes en el consultorio con 24 días compartiendo médico con otros centros, reduciéndose así las horas de consulta, y temen que se agrave la situación a partir del próximo 1 de julio. Por otro lado, este colectivo carretereño se ha adherido a la Plataforma de Defensa de la Sanidad Pública de la comarca.