El cinco estrellas del Cortijo Corbella en Posadas abrirá en octubre

La puesta en marcha de este negocio hotelero no es la primera apuesta por el sector turístico de los hermanos López Magdaleno, puesto que la empresa Magtel también adquirió hace unos años el Palacio de Moratalla para también convertirlo en un hotel de lujo. En este caso, Isidro López aclara que el hotel Corbella es una iniciativa particular suya, igual que otro hotel de tres estrellas que se está rehabilitando en Posadas, el antiguo hotel María que pasará a llamarse hotel Los Molinillos, que tendrá 48 habitaciones. Sin embargo, por el momento, la sociedad de los hermanos López Magdaleno no se ha planteado crear un departamento hotelero en la compañía.