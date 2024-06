La caza, al colegio y al museo

La caza es una actividad que genera pasiones, tanto a favor como en contra. Tiene defensores y detractores, y tanto unos como otros porfían cuando hay ocasión, que no son pocas. Es, además, un debate muy politizado con argumentos tanto desde la derecha como de la izquierda. Todo eso -y algo más- ha salido a la luz en el Pleno de la Diputación de Córdoba celebrado este miércoles a cuenta de una moción sin mayor relevancia a favor de la actividad cinegética. Justo el día previo a la inauguración de una de las grandes ferias provinciales, Intercaza.

La proposición fue presentada por el grupo de Vox para "el apoyo y la defensa de la actividad cinegética en la provincia de Córdoba". No era la primera vez que se debatía algo así, o muy similar, en el gran salón del Palacio de la Merced, ni seguramente será la última.

Una iniciativa recurrente

Era una de esas abundantes iniciativas en las que una institución sin competencias en determinado ámbito le pide a otras administraciones que haga tal o cual cosa. En este caso, por ejemplo, se pedía la gratuidad de las licencias de caza y la unificación de criterios en todo el país. También quiere Vox que la caza se enseñe en las escuelas desde temprana edad, así como crear un museo en Córdoba dedicado exclusivamente a la actividad cinegética.

En el Pleno de la Diputación los escaños siguen una distribución basada en la lógica política. Vox se sienta a la derecha del PP, mientras que IU lo hace a la izquierda del PSOE. Y como ya no hay nadie en el centro, a las portavoces de ambos grupos -con posiciones diametralmente opuestas en lo tocante a la caza-, Yolanda Almagro e Irene Ruiz, respectivamente, les toca sentarse codo con codo. Ambas protagonizaron un duro rifirrafe con Salvador Fuentes, presidente del Pleno, intentando poner orden.

La votación

Ruiz aseguró que el debate sobre la caza no interesa a la sociedad porque la actividad no está amenazada de ningún modo desde la izquierda y, por tanto, no requiere de apoyo institucional. En su relato usó varias veces el calificativo "ultraderecha" para referirse a Vox, lo que terminó soliviantando a su portavoz, Yolanda Almagro. "A nosotros nos dicen filoetarras", le espetó Ruiz.

En su réplica, la portavoz de Vox comparó las escopetas con el sexo argumentando que la caza puede mostrarse en las escuelas porque ya "enseñamos a los niños a masturbarse y a no sé cuánto". Ruiz estalló en ese momento y calificó de "bulo" las declaraciones de Vox. Con mucha paciencia -"no discutan, que íbamos muy bien"-, Fuentes logró mediar y poner orden en el debate para proceder a una votación que terminó aprobada con los votos de PP y Vox y el rechazo de toda la oposición.

