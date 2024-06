La Diputación detrae dos millones de inversión en pueblos para arreglar de urgencia siete carreteras

La Diputación de Córdoba ha puesto en marcha un nuevo plan de arreglo urgente de carreteras en el mundo rural que afectará a siete vías de la provincia (ver despiece al final de la información), en el que se invertirán dos millones de euros en los próximos meses.

Hasta aquí, todo normal. Es habitual que la Diputación parchee carreteras que son de su competencia (para eso hay ya casi 50 millones en todo el mandato), pero en este caso la diferencia radica en el origen de los fondos: el dinero no sale de partidas presupuestadas para este año con ese objetivo, sino que se va a detraer del dinero previsto para invertir en pueblos y aldeas a cuenta de los planes de la Diputación. Todo tiene una explicación, tal como ha aclarado el vicepresidente de la institución, Andrés Lorite, quien también ejerce como delegado de Infraestructuras.

La Diputación de Córdoba se ha topado en algunos casos, como les pasa a todas las administraciones, con el lastre de la burocracia. Será imposible, como ha reconocido Lorite, ejecutar determinadas inversiones de los Planes Provinciales y el Plan de Aldeas en este ejercicio de 2024, dado que el papeleo previo aún está en fase inicial. "Hay partidas que ya sabemos de forma clara que no van a ejecutarse en el ejercicio 2024 y detraemos fondos para estas actuaciones que sí sabemos que se van a ejecutar", ha dicho el vicepresidente.

Trámites rápidos

Estos arreglos de urgencia en carreteras en mal estado no requieren de más permisos ni trámites engorrosos, por lo que pueden llevarse a cabo en este mismo año sin mayores problemas, incluso sin estar diseñados con anterioridad. De no haber actuado así, es probable que en 2024 no se hubieran gastado esos dos millones ni en carreteras ni en los planes originales; habrían pasado a engrosar los remanentes de tesorería del año que viene. Ese modo de proceder es lo que Lorite llama "eficacia presupuestaria"; la oposición suele referirse a lo mismo como "incapacidad de gestión" y seguramente se lo hará ver de ese modo en el Pleno de la Diputación de este miércoles.

Los proyectos que ahora pierden esos dos millones -que Lorite no ha especificado- se retomarán el año que viene con un plazo suficiente para su ejecución en tiempo y forma, según el compromiso del vicepresidente.