Vecinos de Puente Genil reclaman a la Junta la recuperación de los servicios de su hospital

Unas 5.000 personas, según la Plataforma por la Sanidad Pública de Puente Genil y 3.000, según los datos de la Policía Local, se han sumado a la convocatoria para exigir a la Junta de Andalucía que "revierta la situación de la sanidad pública en la localidad" y “se deje de castigar a los habitantes de Puente Genil". La manifestación ha partido del parque del Tropezón y ha finalizado en el paseo del Romeral, con aproximadamente unos treinta minutos de recorrido durante los cuales los manifestantes han pedido que se recuperen los servicios. Al término de esta, el portavoz de la plataforma, Antonio Baena Cobos la ha calificado de “exitosa”, por la asistencia y ha agradecido el apoyo de la Corporación municipal, de la presencia del parlamentario socialista, Alberto Mayoral, y del trabajo de todos los sanitarios.

La plataforma ha parodiado con caretas a los responsables sanitarios, y han reclamando la presencia del alcalde, Sergio Velasco, que no ha acudido a la convocatoria ciudadana donde se ha responsabilizado de la situación a la consejera de Salud, Catalina García; la delegada provincial, María Jesús Botella; el gerente del área sanitaria sur, Pedro Castro, y al director de Puente Genil, Antonio Rubio.

Protesta por la sanidad pública en Puente Genil. / VIRGINIA REQUENA

Listas de espera

Entre las reivindicaciones se ha exigido que se disminuyan “las listas de espera que matan, agravan enfermedades, y en los casos de cáncer, pruebas y diagnósticos a tiempo determina la supervivencia de la persona". "Asistimos con miedo y cabreo al continuo desmantelamiento de los servicios de nuestro hospital que empezó como un pequeño goteo continuo y que ha acabado por convertirse en una inundación”, ha dicho el portavoz de la plataforma que ha asegurado que a partir del mes de septiembre cierran la centralita "dejando en el paro a las cinco contratadas y en total 40 si se suman las mujeres que llevan el servicio en otros hospitales".

Protesta por la sanidad pública en Puente Genil. / VIRGINIA REQUENA

Espíritu de Miguel Quintero

En el manifiesto se sostiene que “no cabe más solución, que la unidad de todos y todas recuperando el espíritu de Miguel Quintero que propició, en contra de la Consejería de Salud de aquella época, el establecimiento de nuestro hospital, que acabó con las peregrinaciones a todos los hospitales de la comarca, Osuna, Cabra y Córdoba, permitiendo acceder a una sanidad cercana, en plazos razonables de consultas y pruebas y de calidad”.

“La Junta tiene que tomar nota del problema que existe en Puente Genil y lo tienen que solucionar, porque no nos vamos a conformar con lo que está pasando, no nos vamos a rendir porque nos estamos jugando la vida, y vamos a seguir peleando en las instituciones para intentar que esto se solucione. Que les quede claro a los políticos que deben resolver el problema. Puente Genil no se rinde”, finalizó Baena.

El problema que, además, “se ve agravado con la dificultad de acceder a una cita en 24 o 48 horas a nuestros médicos de Atención primaria y pediatría, con la consiguiente saturación de las Urgencias, cuando para acrecentar el problema la famosa aplicación de Salud responde, se ha convertido en Salud no responde, y hemos vuelto a las colas en los centros de salud para solicitar citas. Y en el colmo de males, lo que tienen que soportar las personas mayores que viven en nuestras aldeas, que para obtener una cita tienen que desplazarse hasta el pueblo, acompañados de algún familiar”.