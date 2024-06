Los trabajadores del Hotel Mencía Subbética denuncian el impago de sus nóminas desde abril

Los trabajadores del Hotel Mencía Subbética, ubicado en Doña Mencía, han denunciado que llevan sin cobrar sus nóminas desde el pasado mes de abril, lo que está generando una situación de inquietud e inseguridad por su futuro.

Más de veinte familias dependen de los puestos de trabajo de la plantilla del hotel, cuya empresa entró en concurso de acreedores a principios de diciembre de 2023 por una deuda pendiente con la Seguridad Social y se hizo cargo un administrador concursal. Según han informado los trabajadores, este, en una reunión con todos los empleados, "nos dijo que todo iba a seguir igual y que no peligraba ningún puesto de trabajo, ni tampoco el sueldo". De esta forma, añaden los trabajadores, el procedimiento que el argumentó sería que "en primer lugar cobraríamos los trabajadores, luego los proveedores y en última instancia se saldarían deudas".

Algunos de los trabajadores del hotel Mencía Subbética. / F. FLORES

Tras la confusión inicial, ya que los trabajadores no recibían su salario con regularidad, estos fueron cobrando, pero según manifiestan, para su sorpresa, a partir del mes de abril ya no han cobrado y "nos plantean un expediente al Fogasa, que a día de hoy no ha liquidado a ningún trabajador cuantía alguna de dinero". Dada esta situación, los trabajadores no han percibido las nóminas de abril y mayo y prevén que ocurra igual en junio, lo que los mantiene "en un estado de inquietud y de incertidumbre, ya nuestras familias que dependen de las nóminas", afirman.

Una nueva empresa

Según manifiestan los trabajadores, el administrador concursal les ha anunciado que en junio se haría cargo del hotel una nueva empresa, hecho que hasta el momento no ha ocurrido, por lo que la incertidumbre entre los trabajadores crece por días, dada la situación en la que se encuentran, sin cobrar sus nóminas y sin saber sobre el futuro de los puestos de trabajo. A pesar de ello, la plantilla muestra su mejor cara día a día a los usuarios del hotel menciano y no han parado en ningún momento ante la situación que viven.

La plantilla de Mencía Subbética está compuesta por 21 trabajadores, diecisiete con jornada completa y cuatro a media jornada.