El PSOE de Puente Genil llevará al Pleno una moción contra los recortes en el hospital

El secretario general del PSOE de Puente Genil, José Antonio Gómez, denuncia el estado en el que se encuentra el Hospital de Alta Resolución de Puente Genil y los pasos que está dando la Junta de Andalucía "para hacer que desaparezca", algo de lo que también culpa al alcalde, Sergio Velasco, por su "silencio cómplice ante los recortes".

Gómez ha mostrado su apoyo al personal sanitario "porque sin su compromiso, sin su trabajo y sin su voluntad sería imposible prestar el servicio que se viene prestando, un servicio completamente destrozado y mermado por los recortes que están haciendo Moreno Bonilla y el PP en Andalucía", y ha anunciado que su partido llevará al próximo Pleno ordinario de la Corporación municipal una moción de apoyo contra la desaparición del servicio de centralita del centro hospitalario.

Pérdida de cinco empleos

"En Puente Genil hablamos de la pérdida de cinco empleos directos, cinco personas que llevan trabajando en este servicio desde hace más de 15 años y que van a perder su puesto de trabajo porque, además de informar directamente a la ciudadanía, hacen muchas más funciones que ni los propios sanitarios saben quién va a realizar a partir del mes de septiembre, caso del servicio de gestión y programación de ambulancias, gestión de traslado de pacientes, gestión de traslado de muestras y medicamentos, cuidado de llaves, valijas, recogida de paquetería, custodia de informes médicos, en definitiva, cuestiones que influyen muy directamente sobre la ciudadanía y que influyen sobre el trabajo que realizan los sanitarios", ha afirmado.

Además, añade que esta decisión de suprimir el servicio "va a sobrecargar todavía más la labor que vienen realizando los trabajadores del hospital tanto los sanitarios como los administrativos".

Un centro de salud

En la moción, el PSOE va a pedir que la Junta "dé marcha atrás en la supresión de este servicio en el hospital que va, a pasos agigantados, camino de convertirse en un mero centro de salud, en el que además no hay especialistas, ahora que se acerca el verano y en el que la plantilla se va a quedar sólo al 16%, no se van a cubrir las vacaciones, no tiene planificación ni organización ninguna y ya estamos al borde del colapso".

Exterior del hospital de alta resolución de Puente Genil. / V. REQUENA

Nueva protesta

Gómez señala también que la moción busca que el Ayuntamiento se pronuncie en la defensa del hospital, de los trabajadores del mismo y de sus familias, "y le vamos a pedir también al alcalde que hable con los alcaldes de Montilla y Peñarroya para que se haga un trabajo conjunto de todos y hagan presión a la delegada y la Consejería de Salud para mantener estos puestos de trabajo, que ya sabemos que en el área de Jaén se han prorrogado automáticamente hasta diciembre.

"Lo mismo que queremos sintonía entre todos los grupos para contar con un nuevo servicio de transporte de cercanías que nos conecte con la capital, también la demandamos con los servicios que tenemos desde hace casi 20 años y que están desapareciendo a pasos agigantados. Esperamos que esta moción salga por unanimidad y que, de una vez por todas, se ponga a liderar esta necesidad que está influyendo muy directamente en la calidad de vida de los ciudadanos de Puente Genil", concluye.

Por último, José Antonio Gómez ha aprovechado la ocasión para invitar a la ciudadanía "a apoyar a todos los que están sufriendo en su día a día el deterioro de la sanidad pública”, participando en la manifestación que ha convocado la plataforma sanitaria el próximo domingo 16 de junio, a las 10.00 horas, con salida en la Plaza del Tropezón y que recorrerá La Matallana, finalizando en el Paseo del Romeral, donde se dará lectura a un manifiesto.