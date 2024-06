El PSOE llevará a Pleno una moción contra los recortes de servicios en el Hospital de Puente Genil

El secretario local del PSOE de Puente Genil, José Antonio Gómez, ha denunciado el estado en el que se encuentra el Hospital de Alta Resolución de Puente Genil y los pasos que está dando la Junta “para hacer que desaparezca”, algo de lo que también culpó al alcalde, Sergio Velasco, por su “silencio cómplice ante los recortes”.

Gómez, que mostró su apoyo al personal sanitario “porque sin su compromiso, sin su trabajo y sin su voluntad sería imposible prestar el servicio que se viene prestando, un servicio completamente destrozado y mermado por los recortes que está haciendo Moreno Bonilla y el PP en Andalucía”, anunció que su partido llevará al próximo Pleno ordinario de la Corporación Municipal una moción contra la desaparición del servicio de centralita del centro hospitalario. “En Puente Genil hablamos de la pérdida de cinco empleos directos, cinco personas que llevan trabajando en este servicio desde hace más de 15 años y que van a perder su puesto de trabajo porque además de informar directamente a la ciudadanía, hacen muchas más funciones que ni los propios sanitarios saben quién va a realizar a partir del mes de septiembre, caso del servicio de gestión y programación de ambulancias, gestión de traslado de pacientes, gestión de traslado de muestras y medicamentos, cuidado de llaves, valijas, recogida de paquetería, custodia de informes médicos, en definitiva, cuestiones que influyen muy directamente sobre la ciudadanía y que influyen sobre el trabajo que realizan los sanitarios”, dijo Gómez, quien añadió que esta decisión de suprimir el servicio “va a sobrecargar todavía más la labor que vienen realizando los trabajadores del hospital tanto los sanitarios como los administrativos”.

En la moción, el PSOE va a pedir que la Junta “reconozca la labor que vienen realizando y no sabemos si el servicio, sin estas personas va a ser incluso peor que el que se viene prestando a través de Salud Responde, que ya sabemos que Salud no responde y nos deriva al centro de salud para conseguir una cita en atención primaria”. “También vamos a pedir a la Junta que dé marcha atrás en la supresión de este servicio en el Hospital que va, a pasos agigantados, camino de convertirse en un mero centro de salud, en el que además no hay especialistas, ahora que se acerca el verano y en el que la plantilla se va a quedar sólo al 16%, no se van a cubrir las vacaciones, no tiene planificación ni organización ninguna y ya estamos al borde del colapso”, argumentó.

Gómez señaló también que la moción busca que el Ayuntamiento se pronuncie en la defensa del Hospital, de los trabajadores del mismo y de sus familias, y le vamos a pedir también al alcalde a que hable con los alcaldes de Montilla y Peñarroya para que se haga un trabajo conjunto de todos y hagan presión a la delegada y la Consejería para mantener estos puestos de trabajo, que ya sabemos que en el área de Jaén se han prorrogado automáticamente hasta diciembre".