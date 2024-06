El PSOE pide al presidente de la Diputación de Córdoba que constituya el Consejo de Alcaldes

El portavoz socialista en la Diputación de Córdoba, José Antonio Romero, ha exigido al presidente de la Corporación Provincial, el popular Salvador Fuentes, que constituya “de una vez por todas” el Consejo de Alcaldes y Alcaldesas al que se comprometió en el pasado pleno del mes de marzo y para lo que pidió un plazo de tres meses, tiempo que cumple en 10 días.

En una atención a medios en el Palacio de la Merced, Romero ha asegurado que se trata de un órgano recogido en el Reglamento de la Diputación que debía haber estado constituido a los tres meses de haberse iniciado el mandato, y que, además, es una reivindicación que tienen todos los regidores y regidoras sea cual sea el color político de su partido. “Fuentes debe cumplir con su palabra, ya que la moción que presentamos en marzo salió adelante por unanimidad, pero parece que el presidente de la Diputación es reticente a convocar este órgano de diálogo de carácter consultivo donde los representantes de los municipios puedan trasladar las necesidades de sus territorios”, ha apuntado.

Así, ha agregado que “hemos tenido que presionar para forzar su constitución a través de una moción, y dimos cuenta de nuestra buena voluntad al aceptar dar un plazo de tres meses para ello, y a día de hoy no sabemos absolutamente nada de ello ni siquiera si irá a Pleno el próximo día 20”.

Todos los partidos representados

Romero ha urgido a Fuentes a poner en marcha el Consejo de Alcaldes y Alcaldesas, donde además de los regidores están presentes todos los partidos políticos tengan o no tengan alcaldes y las Entidades Locales Autónomas (Elas). “Esperemos que no se rían más de nuestros alcaldes y alcaldesas, porque llevamos un año de mandato y nada sabemos de un órgano fundamental, porque en él se puede hablar de presupuestos, de fiscalidad, de la necesidades de infraestructuras de las localidades y de los criterios de los distintos planes de la Corporación; es decir, de la realidad de los municipios de la provincia”.

Para concluir, ha conminado a Salvador Fuentes a “no tenerle miedo a la participación y a la democracia”, y ha recriminado al PP que durante el tiempo que ha gobernado la entidad supramunicipal no hubiese creado este órgano “porque no quiere más voces que la del presidente de la Diputación”. Así, el Consejo de Alcaldes y Alcaldesas no estuvo vigente entre 2011 y 2015, bajo el anterior gobierno del PP en la Diputación, mientras que desde 2015 a 2023 con el gobierno del PSOE sí estuvo en activo, con hasta una decena de reuniones a lo largo del mandato.