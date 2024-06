La Plataforma menciana por la Sanidad Pública exige una mejor atención sanitaria

La Plataforma Menciana en Defensa de la Sanidad Pública y su Consultorio ha organizado este martes una concentración ciudadana en la Plaza de Andalucía para reclamar mejoras en los servicios que reciben. Además, en los últimos días han recogido más de 2.100 firmas con el fin de hacérselas llegar al Área de Gestión Sanitaria Sur de Córdoba.

María del Carmen Torres, portavoz de la Plataforma, ha indicado que los vecinos denuncian la mala situación que tiene el consultorio menciano y la atención comarcal, "con grandes demoras para conseguir cita en Atención Primaria y para los especialistas" y se queja de "un servicio de pediatría que se presta solo dos días a la semana".

Cuatro puntos

La portavoz ha explicado a este periódico sus reivindicaciones que se basan en cuatro puntos. El primero, recuperar la atención básica de Pediatría de lunes a viernes, media jornada. En segundo lugar, piden que se reduzca la demora en las citas médicas a un máximo de 24 horas y recuperar la cita disponible una tarde a la semana. En tercer lugar, reclaman que se cubran con médicos de refuerzo todas las bajas, vacaciones e incidencias del personal sanitario. Y por último, reclaman que se fortalezca la Sanidad Pública para tener también una atención hospitalaria y de especialistas gratuita y de calidad.

La plataforma informa de que tiene ubicada la recogida de firmas en las dependencias municipales y quien quiera hacerlo, lo puede hacer todavía. Además, tienen previsto acometer otro tipo de actuaciones, como colocar banderolas en balcones para dar visibilidad a estas demandas.

Asimismo, Torres recuerda que la plataforma está participando de forma activa en las reuniones convocadas por la Coordinadora de Plataformas Campiña Sur, con la intención de organizar movilizaciones a nivel comarcal. “La sanidad pública se paga con nuestros impuestos, por eso queremos que sea de calidad, con unos tiempos de espera adecuados, si no, no tiene sentido“, indicaba. “Es un problema de todos, no nos tenemos que conformar,” concluyó.