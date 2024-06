El PFEA genera 605 empleos en obras de mejora en Puente Genil

La delegada de Administración Local y Justicia de la Junta, Raquel López, junto con el alcalde de Puente Genil, Sergio Velasco y el edil de Obras, Rafael Morales, ha realizado este jueves una visita a las obras en fase de ejecución que se están llevando a cabo en el entorno de López Tienda y José Luis Arrese dentro del Programa de Fomento del Empleo Agrario (PFEA). Dentro de este plan, se está actuando también en la calle concejal Navas Palomo y en la zona de Grupo Cervantes.

La actuación tiene un presupuesto total de 1.013.000 euros y el plazo de ejecución se prolongará hasta el 31 de diciembre. La obra va a consistir en la reposición integral de todos los acerados, la nueva pavimentación de todo el bulevar entre López Tienda y Grupo de Miguel Cervantes. Así, según indicó Velasco, "se van a eliminar obstáculos para todos los vecinos y hacer la zona mucho más accesible, también para facilitar el paso de vehículos de bomberos o emergencias”.

Por otro lado, se va a incorporar nuevas conducciones de agua. Al mismo tiempo, el Ayuntamiento ha incorporado la novedad de una conducción de agua no potable en paralelo, es decir, "procedente de pozos municipales para el riego de las zonas ajardinadas, es una aportación de este equipo de gobierno por la sostenibilidad", dijo el primer edil del municipio.

Contratación adicional

Otra de las novedades es la renovación del saneamiento en el centro de la calle en todas las vías no contempladas en el proyecto original. Además, "se va a proceder al cambio de colectores con un presupuesto independiente, pero lo haremos con una colaboración de Aguas de Córdoba", añadió Velasco, que informó que desde el Ayuntamiento se han llevado a cabo algunas contrataciones adicionales como la de una aparejadora técnica "para que haga un seguimiento exhaustivo y se saque esta obra con solvencia y no como han hecho otros equipos de Gobierno que no han terminado obras".

En este sentido, el alcalde anunció que, por otro parte, "hemos integrado un oficial y un peón de los Servicios Generales del Ayuntamiento de Puente Genil para liderar los equipos de trabajo, debido a la rotación que suelen tener estas obras respecto al personal".

Por otro lado, el regidor informó que están intentando que no se pierdan plazas de aparcamiento y, para ello, "compensaremos los que se pierdan con la generación de plazas nuevas". Según apuntaron, en esta obra trabajarán 35 oficiales y 321 peones.

Segunda actuación

En paralelo a la actuación y con una inversión de 321.000 euros, se está llevando a cabo otra en la calle Pérez de Siles y Feria (entorno del Señor y Mirador altura del Cerro de Los Poetas), en la que van a trabajar 125 peones y unos 11 oficiales.

En total, dijo la delegada territorial que con cargo a esta convocatoria se están ejecutando tres grandes proyectos para dar cobertura a 605 trabajadores, quienes conseguirán 15 días de trabajo cuando no hay campaña agrícola, lo que demuestra "la importancia de este programa para los municipios de interior como Puente Genil". Los citados proyectos tienen un coste superior a 1,6 millones de euros, y están cofinanciados por el SEPE, Diputación de Córdoba y la Junta de Andalucía, según indicó López.

La Junta de Andalucía- dijo la delegada Territorial- ha aportado 330.000 euros en concepto de materiales de construcción, para un programa que también "persigue la fijación al territorio". Al tratarse de obras "de tanta envergadura y complejidad técnica no podría acometer el Ayuntamiento en solitario por lo que recibe la aportación técnica de la Diputación" aclaró la titular de Administración Local.