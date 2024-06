La Guardia Civil comienza a combatir la legionella en los cuarteles afectados en Córdoba

La Guardia Civil de Córdoba ha comenzado a aplicar ya tratamientos de choque para erradicar la legionella detectada en 15 cuarteles de la provincia. En esta línea, la subdelegada del Gobierno, Ana López, ha informado de que esas medidas ya se están desarrollando en la mayoría de los cuarteles afectados y confían en que el problema esté solucionado en unos días.

En una conferencia de prensa, en la que también se encontraba presente, entre otras personas, Emilio Muñoz, teniente coronel jefe de Operaciones de la comandancia, Ana López y este responsable han detallado que los tratamientos consisten en un choque térmico (inyección de agua a altas temperaturas) e hipercloración (aumento de la dosis de cloro).

De esta forma, han detallado que en la mayoría de los acuartelamientos afectados se han detectado colonias de esta bacteria en niveles muy bajos y por ello, en principio, con estas actividades de mantenimiento sería suficiente. En cualquier caso, dentro de unos días se volverán a tomar muestras para confirmar que la bacteria ha desaparecido.

Por otra parte, el personal del Instituto armado ha recibido indicaciones para prevenir posibles contagios. Ana López ha recordado que la bacteria no se transmite a través de la boca y, por tanto, "el riesgo es muy bajo". En este sentido, ha aclarado que lo ocurrido no se puede considerar un brote porque no hay personas afectadas.

El origen de la contaminación

Respecto al origen del problema, Emilio Muñoz ha comentado que la legionella se ha detectado en cuarteles donde no hay residentes, pero sí tienen actividad laboral. En estas instalaciones, la bacteria se ha encontrado en aquellos puntos de suministro que no son utilizados habitualmente. Según ha precisado, estaba estancada, el cloro ha ido desapareciendo y ha proliferado.

El jefe de Operaciones de la comandancia ha recordado que este problema ha sido detectado en el marco del plan de control y prevención sobre legionella que realiza la Guardia Civil en cumplimiento de la normativa. La empresa contratada para llevar a cabo este control ha tomado muestras en todos los cuarteles de la provincia, detectando la presencia de legionella en 15.