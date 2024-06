El alcalde de Lucena 'liderará' las reivindicaciones sanitarias reclamadas por las plataformas

La reunión multilateral entre las plataformas sanitarias, los portavoces de los grupos municipales y el alcalde de Lucena acontecerá en la tarde del próximo jueves. Los colectivos sindicales y ciudadanos habían reclamado este encuentro, social y político, desde hace semanas. Después de intensificarse las conversaciones en esta semana, el regidor lucentino, Aurelio Fernández, avanzaba este jueves la probable fecha del 13 de junio, confirmada posteriormente por los movimientos ciudadanos.

El propio alcalde ha calificado de “necesarias” las exigencias enumeradas por sindicatos y colectivos, manifestando que “liderará” estas “reivindicaciones”, relativas a la dotación de un tercer equipo de Urgencias, el cambio de ubicación de este dispositivo de Atención Primaria y la construcción del centro hospitalario de alta resolución. Con respecto a las dos primeras carencias, Aurelio Fernández reconocía que ha de imprimirse una mayor celeridad.

El pasado jueves, estas plataformas advirtieron de que si, a fecha de este viernes, continuaba sin pronunciarse el primer edil, y sin fijarse este encuentro bilateral, convocarían una concentración de protesta, en el próximo Pleno ordinario, y presentarían un escrito ante la Fiscalía, denunciando las graves carencias sanitarias de Lucena.

Por el contrario, sigue sin aceptar una reunión con los representantes de la corporación municipal y a estas plataformas la consejera de Salud, Catalina García, después del acuerdo plenario unánime del pasado mes de abril.

Sobre la campaña de recogida de firmas, culminada con aproximada 12.000 apoyos, el alcalde afirmaba que “yo no he firmado personalmente”, aunque, añadía, que “soy el alcalde, con una obligación y responsabilidad que es evidente", no solo, en su opinión, "como representante del pueblo". Con todo ello, indicaba que y “tenemos que seguir reivindicando”, con el objetivo de elevar los recursos, materiales y humanos, en materia sanitaria, de Lucena.