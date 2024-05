Patronal y sindicatos discrepan sobre la necesidad de temporeros extracomunitarios para las campañas agrícolas en Córdoba

La principal diferencia que se ha evidenciado en la reunión de coordinación sobre flujos migratorios celebrada este jueves en Córdoba es si realmente es necesario que vengan trabajadores de fuera, pues mientras que la patronal considera que no encuentra personal para algunas tareas, los sindicatos creen que sí hay empleados, pero no buenas condiciones laborales.

La subdelegada no ha querido entrar a valorar este aspecto, pero sí ha reconocido que se ha hablado del asunto en la reunión, pero "no puedo entrar. Efectivamente, dicen que hay un número de trabajadores desempleados del campo y que no cogen los trabajos que se ofertan. No lo sé, no puedo entrar en ese tema... A lo mejor, si las condiciones de trabajo fueran mejores sería más fácil, pero no voy a entrar en ello".

CCOO

Sobre ese asunto se ha pronunciado desde el sindicato CCOO Agustín Jiménez, responsable de la Federación de Industria, que ha indicado que "habiendo demandantes de empleo en la provincia de Córdoba, se tendrían que cubrir estas necesidades con personal de la provincia de Córdoba", pero ha matizado que eso no quita que "nos sentemos a ver las propuestas que haga la patronal". Por otro lado, añade Jiménez, "entendemos que la falta de mano de obra en la provincia son las condiciones del convenio colectivo, porque se está aplicando el salario de 57,53 euros diarios, mientras que en Jaén se está pagando a 67,61".

UGT

Por su parte, Pedro Téllez, de UGT, coincidió en apuntar que "hay que intentar que las necesidades de mano de obra se cubran con trabajadores que están en Córdoba y si eso no fuera posible y hubiera que echar mano de personal extranjero, garantizar que las condiciones de habitabilidad de sus alojamientos son las idóneas y el sistema de contratación sea claro, transparente y con toda la información necesaria, para que una vez que el contingente termine su trabajo, vuelva a su país de origen".

Dos trabajadores desempeñan su labor en la recogida de los cítricos. / E. MANZANO

UPA

Desde UPA, su secretario provincial, Miguel Cobos, ha considerado como muy fructífera la reunión y asegura que "se ha constatado que es una realidad la falta de mano de obra, venimos de dos campañas escasas de aceite y de cítricos, que son las más importantes de la provincia y en las dos, aún siendo cortas, hemos detectado falta de mano de obra". Esta carencia, aclara Cobos, ha sido más evidente en las zonas "con pendiente, en las más áridas, con más dificultades a la hora de realizar el trabajo, como las sierras de Montoro y Adamuz, Obejo, Villanueva de Córdoba, la Subbética, etcétera", por tanto, añade, "este año que se esperan cosechas mayores, como la de cítricos, que está garantizada porque hay agua suficiente para llevar a buen puerto el cultivo y podemos tener el doble de cosecha". El año pasado se recogieron 186.000 toneladas y este año podemos llegar a las 360.000, según calcula Cobos, que cree que en el olivar "todas las previsiones apuntan a que vamos a tener una cosecha considerablemente mayor. Este año, a nivel nacional hemos tenido 850.000 toneladas y calculamos que vamos a superar claramente el 1.200.000, depende mucho de lo que ocurra durante todo el verano". En base a esos datos, apunta Miguel Cobos, “creemos que es necesario que se apruebe ese contingente para garantizar la recolección de estas dos grandes cosechas que tenemos en Córdoba”.

Para ello, han anunciado el secretario general de UPA de Córdoba, que harán un sondeo entre sus asociados para que “nos hagan llegar la necesidad de mano de obra que tienen y en base a esos datos hacer, como organización una oferta en el SAE de forma conjunta”. Cobos ha matizado que se trata, en un principio, “con mano de obra autóctona si hay esa oferta y si no es así que nos lo digan y la diferencia entre lo que nosotros necesitamos y lo que desde el SAE nos ofrecen sería lo que podríamos traer de contingente”.

Asaja

Por su parte, el presidente de Asaja Córdoba, Ignacio Fernández de Mesa, ha insistido en la necesidad de los trabajadores, pero ha indicado que "es un sinsentido que ahora mismo, en la provincia de Córdoba hay 50.000 desempleados y que realmente empresarios del sector de las hortícolas (ajos y cebollas) no tengan personal suficiente para hacer la recolección es algo claramente sorprendente y chocante". Cree el empresario que "es un tema que hay que arreglar desde otra perspectiva, lo que hay que provocar es que el persona de la agricultura, los trabajadores, acudan hacia ella. Hay que hacerlo atractivo. La verdad es que habrá que estudiar la manera de hacerlo atractivo".

Fernández de Mesa también ha indicado que habrá que llamar a los empresarios para ver cuántas personas serán necesarias, pero reconoció que traer esas personas de otras latitudes es algo complejo para lo que no todo el mundo está preparado y ofreció la ayuda de Asaja para llevarlo a buen puerto.