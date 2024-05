Fuentes destaca el papel de la Diputación en los retos estructurales de la provincia de Córdoba

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, ha analizado este jueves de manera pormenorizada el papel de las diputaciones provinciales y su importancia para la vertebración y el desarrollo económico y social del territorio en el transcurso de la ponencia Economías de escala. Retos y desafíos de las diputaciones provinciales, pronunciada dentro del Foro Economía y Sociedad de Asfaco.

Durante la misma, Fuentes ha asegurado que “la Diputación juega un papel clave a la hora afrontar los retos estructurales a los que se enfrenta la provincia de Córdoba y que son el agua, la energía la conectividad”. En este sentido, ha apelado a recuperar ese protagonismo y “dotar las diputaciones de más competencias para hacer frente a estos desafíos".

El máximo representante de la institución provincial ha detallado que desde el gobierno que lidera se ha centrado en tres ejes fundamentales: la economía de escala para garantizar la prestación de servicios públicos de calidad e infraestructuras de primer nivel en todos los municipios; el reforzamiento de áreas como empleo o urbanismo y, por último, la incorporación de manera transversal del agua, la energía y la conectividad en nuestra hoja de ruta como gobierno, en la gestión diaria”.

Más servicios

En cuanto a la prestación de servicios, Fuentes ha apuntado que “ese es el eje que arraiga y justifica la labor de la Diputación y que permite el equilibrio entre territorios”, mientras que en lo relativo al reforzamiento de algunas áreas como el asesoramiento y asistencia a los ayuntamientos en temas fundamentales como el desarrollo de la Ley LISTA.

Por último, en lo referido al agua, la energía y la conectividad, el presidente de la Diputación ha asegurado que “las administraciones debemos hacer frente al desafío de la conectividad digital, pero también física, a través de corredores estratégicos como la N-432 y su necesaria conversión en la autovía A-81 y también ferroviarios, que nos unan a los grandes puertos y conectarnos tanto por el eje central como por el mediterráneo”.

“No nos podemos olvidar del agua, por lo que vamos a continuar realizando obras de calado que resuelvan de manera definitiva este problema que ha sufrido de manera intensa en la zona norte de la provincia”, ha continuado Fuentes. En este sentido se ha referido a la necesidad de abrir el debate en Europa “como bien ha hecho el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, al reivindicar recursos para nuestra comunidad”. Así, ha insistido en que “es necesario un plan hidrológico europeo”.

Potencia eléctrica

El presidente de la Diputación de Córdoba ha finalizado señalando que “necesitamos más potencia energética en la provincia, por eso hemos respaldado la propuesta que se hace desde el Gobierno Autonómico de 400 kw en el eje Llerena-Peñarroya, eje que posibilitará que tengamos capacidad suficiente para cualquier empresa que quiera invertir en Los Pedroches y El Guadiato; además de reforzar la línea de Cabra y el sur de la provincia”.

Para Fuentes, “si no hay agua, si no hay energía y si no hay conectividad digital y física, no habrá oportunidades. Estaremos hablando de un desarrollo inviable, con problemas estructurales que no nos permitirán avanzar hacia un territorio de futuro”

Por último, el máximo representante de la institución provincial ha apuntado que, junto a estos, “se suman otros retos, como el de la financiación local, afrontar la lucha contra la despoblación, corregir los desequilibrios territoriales y avanzar hacia la sostenibilidad y la innovación del mundo rural para que los municipios sean espacios donde poder desarrollar cualquier actividad laboral”.