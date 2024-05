Animan a las empresas de Los Pedroches a sacar provecho de la Base Logística del Ejército

La futura Base Logística del Ejército de Tierra que se va a implantar en Córdoba implica una oportunidad para las empresas de la provincia. Con ese objetivo tuvo lugar este jueves en la sede de Adroches una jornada en la que Francisco Cuervo, de la consultora Impulso, subrayó «el momento histórico, con la provincia con uno de los mayores niveles de ayudas de España para invertir» y de eso «podrán sacar provecho las empresas de Los Pedroches» a las que animó «a optar a esas ayudas para ser competitivos y llamar a la puerta de empresas como Navantia o Indra u otras que se van a implantar en Córdoba».

En la jornada, el consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, indicó que «el tejido productivo de la comarca de Los Pedroches puede aprovechar la oportunidad única que le brinda la futura Base y que situará a la provincia como nodo referente en la industria de la defensa». El consejero añadió que «es una transformación en la que la comarca de Los Pedroches jugará un papel importante, fruto de su localización geográfica».

Un tren que no se puede perder

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, aseguró que «se nos presenta una oportunidad única, un tren que no podemos perder y en el que, sin duda, jugarán un importante papel los empresarios y empresarias de la zona norte de la provincia, emprendedores que son un ejemplo dentro de sus sectores productivos y que vienen mostrando un gran compromiso con su tierra» y puso de relieve que “si no hay agua, si no hay energía y si no hay corredores digitales y físicos, no habrá oportunidades» por lo que destacó el papel de la Diputación en la solución de los problemas del agua en el Norte y la demanda de más energía.

En el encuentro también participaron el presidente de Adroches, Manuel Torres, y el presidente de la Mancomunidad, Santiago Cabello.