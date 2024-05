La familia de la mujer fallecida en un incendio recurre para elevar la condena de 11 a 20 años

La familia de la mujer de Aguilar de la Frontera que falleció en un fuego en su vivienda en julio del año 2020 ha recurrido la sentencia de la Audiencia provincial de Córdoba para solicitar que se eleve de 11 a 20 años de prisión la condena a la vecina acusada de incendiar la casa.

En concreto, la acusación ejercida por el viudo y los tres hijos de la víctima, que son representados por el abogado Marcos García Montes, solicita que se declare que no hay lugar a la aplicación de la atenuante por el trastorno adaptativo de la procesada. También considera que se debería introducir la agravante de nocturnidad. El recurso de apelación, que se plantea ante la sentencia de la sección segunda de la Audiencia provincial, tendrá que ser resuelto por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

De este modo, apunta que el fallo considera a la acusada responsable de un delito de incendio en concurso con un homicidio por imprudencia, y "recoge la concurrencia (...) de la circunstancia atenuante analógica" por un trastorno adaptativo, que según se indica en los hechos probados y establece una prueba pericial, "no anulaba ni mermaba sus capacidades de conocimiento y voluntad". Es por ello que esta acusación considera "que el tribunal sentenciador no ha motivado suficientemente la aplicación de la atenuante analógica que, en el caso de autos, no puede serle apreciada" a la acusada.

En segundo lugar, el recurso apunta que se ha producido una indebida inaplicación de la agravante de nocturnidad "en relación con la mayor entidad del riesgo del incendio". En esta línea, afirma que "la sentencia que ahora impugnamos viene a establecer, a nuestro juicio de manera errónea, que no concurre la agravante del artículo 22.2 del Código Penal del aprovechamiento de la nocturnidad en la comisión de los hechos para facilitar su impunidad". A esto añade que "no solamente prendió fuego, sino que además utilizó acelerante", lo que "ya supone un peligro mayor y concreto".

Incendio de madrugada

El tribunal considera probado que la acusada, sobre las 4.22 horas del 9 de julio de 2020, cuando nadie transitaba por el lugar, se detuvo delante de la ventana de la planta baja de la vivienda de los afectados para, acto seguido, arrojar sobre la ventana una cantidad pequeña de líquido inflamable al que prendió fuego, marchándose a continuación del lugar.

Este fuego hizo arder la persiana de madera, afectando tras estallar los cristales a la cortina y a otros enseres y libros de la habitación, hasta propagarse al resto de la vivienda. La sentencia apunta que la víctima mortal "tras percatarse del incendio, bajó alarmada a la primera planta y se introdujo en la habitación que da a la calle, en cuyo interior falleció a causa de la inhalación de humo que le provocó una intoxicación por monóxido de carbono".

El marido de la víctima se refugió en un balcón y los dos hijos que convivían con ellos, en un cuarto de baño. Los tres tuvieron que ser rescatados y trasladados posteriormente al hospital de Montilla. Una hija sufrió quemaduras de segundo grado y toda la familia continúa necesitando asistencia psicológica y psiquiátrica.