El Ayuntamiento de Cabra estudiará la regularización de las parcelaciones ilegales

El Ayuntamiento de Cabra aprobó en pleno con el respaldo de todos los grupos municipales, PP, PSOE-A, Vox y Unidad Vecinal Egabrense (UVEGA), una moción presentada por este último grupo para estudiar la posible regularización de las parcelaciones ilegales existentes en el término municipal.

Una iniciativa en la que el grupo proponente solicita que, a través de medios propios o ajenos, el Consistorio realice un análisis o estudio pormenorizado de las circunstancias que acompañan a cada uno de los sectores donde se encuentran actualmente ubicadas parcelaciones no regulares, ya sean los incluidos como suelo urbanizable no sectorizado en el vigente Plan General de Ordenación Urbanística, PGOU, o los que se ubican en suelo no urbanizable y se encuentran descritos en el documento aprobado en abril de 2018.

En razón de dicho análisis, para lo que se deberán realizar reuniones con los vecinos afectados, donde tras ofrecerles información técnica y asesoramiento y conclusiones iniciales, se determinará la posibilidad de iniciar procesos de transformación urbanística, en el caso de los sectores incorporados en el mencionado PGOU, o de realización de Planes Especiales de adecuación ambiental y territorial en aquéllos que se encuentren situados en suelo no urbanizable. Además, para el posible desarrollo de los sectores incorporados al Plan General, y en consonancia con lo propuesto en el Plan Municipal de Vivienda y Suelo explica la moción, se valorará la posibilidad de realizar modificaciones puntuales del PGOU para desarrollar estas zonas mediante sectorización y sistema de cooperación.

El Consistorio, expresa la moción, en caso de no contar con un Plan Municipal de Inspección Urbanística, tal y como señala como obligatorio la Ley de Impulso y Sostenibilidad del Territorio de Andalucía, encargará la redacción del mismo en cumplimiento de la normativa señalada y se compromete a que en el momento en que sea legalmente viable a incluir en la oferta de empleo público municipal una plaza de arquitecto técnico, por entender de absoluta necesidad para el buen funcionamiento del servicio municipal de Urbanismo.

Urbanización Garfias

Un capítulo el de las mociones donde se aprobó también una del PSOE-A sobre la adopción de una serie de medidas urgentes en cuanto a limpieza y adecentamiento de la zona de acceso a la Urbanización Pedro Garfias al Parque de la Tejera, mientras que se culmina el procedimiento de adjudicación del proyecto que permita la mejora de la conexión actual entre ambas zonas.

Por el contrario, no salieron adelante una segunda moción del grupo socialista solicitando la instalación de una Caseta de la Juventud para las ferias de San Juan y de Septiembre, así como la propuesta de UVEGA para la actualización del Portal de Transparencia del Ayuntamiento.

Ampliación industrial

En esta misma sesión, se aprobó unánimemente el expediente de solicitud para la autorización de una serie de actuaciones extraordinarias en suelo rústico para proceder a la ampliación industrial solicitada el pasado 2023 por la empresa FJ Sánchez y Sucesores SAU, que gestiona la planta de Aceites ‘La Pedriza’ en Cabra y que permitirá la construcción de 1.525 metros cuadrados para tres naves industriales y 23 depósitos destinados a la refinería de aceites de semillas, así como una balsa de evaporación de 20.000 metros cuadrados. Unas instalaciones que, según el proyecto, tendrán la capacidad de producir más de 40.000 toneladas anuales de producto que generarán cerca de tres millones de euros de beneficio cada año.

Otros asuntos pasaron por la aprobación con el voto a favor de PP, PSOE-A y UVEGA y la abstención de Vox, de la relación definitiva de 15 obras por un importe de 1.635.783 euros, para su inclusión en el Programa para el Fomento del Empleo Agrario, Pfea, en su convocatoria del 2024 y, por vía de urgencia, una solicitud presentada por la Comunidad de Regantes de Cabra sobre la cesión de unos terrenos para facilitar la reutilización para regadío de las aguas depuradas en la EDAR.

Club Deportivo Egabrense

También y a instancias de todos los grupos, se aprobó la denominación de un espacio público en homenaje al Club Deportivo Egabrense con motivo de su cien aniversario y una mención honorífica a la Cooperativa Olivarera de Cabra por su 75 aniversario, al igual que la concesión de la Medalla de la Ciudad al Cuerpo Nacional de Policía con motivo de sus 200 años de existencia y para lo que también, ya el pasado mes de febrero la Asociación de Empresarios y Comerciantes de Cabra, AECA, presentó en el registro municipal esa misma petición para la Comisaría Lucena-Cabra de la Policía Nacional como representante en la ciudad del Cuerpo Nacional de Policía, ante la celebración del bicentenario de dicho cuerpo.

Sorteo de las mesas electorales para el 9J. / J.M.

Antes de esta sesión plenaria tuvo lugar un pleno extraordinario y urgente para un nuevo sorteo público al objeto de dar cobertura a las vacantes en las mesas electorales para las elecciones que tendrán lugar al Parlamento Europeo el próximo 9 de junio, por indicación de la Junta Electoral de Zona, ante las numerosas alegaciones admitidas a trámite por personas designadas en primera instancia para ese cometido.