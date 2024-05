La Plataforma por la Sanidad Pública de Puente Genil denuncia la eliminación de la centralita del hospital

El equipo de centralita del Hospital de Alta Resolución de Puente Genil se ha sumado este martes a la concentración de la Plataforma por la Sanidad Pública de Puente Genil, que ha vuelto a concentrarse en el paseo del Romeral, como viene haciendo cada quince días. El motivo es el anuncio por parte del SAS de la eliminación de este servicio. Según argumentaba Almudena Gómez, la telefonista más antigua en el cargo, el servicio de centralita del hospital desaparecerá el 30 de septiembre, es decir, se pone fin a "nuestras labores de información al público, gestión de ambulancias de valijas, comunicación con el sacerdote, servicio de paquetería, más allá de atender el teléfono". La eliminación del servicio afectará a cinco empleadas, tres fijas y dos que cubren la plaza para sustituciones, quienes llevan realizando este trabajo entre 18 y ocho años.

Gómez informa que esta prestación "sólo existía con el servicio que prestaba la Agencia Alto Guadalquivir en los ocho hospitales". El SAS, por su parte, no tiene registrado este servicio, "lo más parecido, aunque no lo es, es un servicio de telefonista, pero que no lo hacen de forma presencial al paciente", indica esta empleada afectada. En definitiva, al no estar dentro del SAS, se elimina y se incorporaría a estas telefonistas en hospitales de referencia como el de Cabra o el Reina Sofía", por lo que las afectadas desconocen cómo se va a suplir el hueco que dejan. Desde la Delegación de Salud, por su parte, han confirmado que esto forma parte de la integración de las agencias sanitarias en el SAS, un proceso que aún no ha concluido.

Falta de especialistas

Por su parte, el portavoz de la plataforma, Antonio Baena Cobos, manifestó que en estas dos semanas "se ha retrocedido muchísimo", ya que "tenemos el hospital en su mínima expresión, no hay dermatólogo, ni neumólogo, ni especialistas en aparato digestivo, en urología". "Tampoco --dijo-- hay otorrino, ni anestesista, mientras que los radiólogos vienen de tarde en tarde". Por lo que "las pruebas diagnósticas que necesitan la interpretación del radiólogo están sine die. También nos van a quitar la centralita y tenemos problemas con atención primaria, ya que se ha jubilado un médico y no lo han sustituido, por lo que estamos peor de lo que estábamos".

Baena hizo un llamamiento a los pueblos del entorno para que acudan a la concentración que tienen prevista para el próximo 1 de junio en Cabra.