Palma despide al popular y querido comercio de ‘Las Puritas’

La memoria colectiva de Palma del Río, y muchos pueblos de la comarca, recuerda en estos días la vida de un comercio que pasa a la historia de la ciudad desde «un mostrador muy peculiar». ‘Las Puritas’ se despiden tras más de ocho décadas de atención a los vecinos y tres generaciones, manteniendo vivo el recuerdo de Francisco Jiménez Almenara y María Espejo León, un matrimonio que en tiempos difíciles se convirtieron en verdaderos emprendedores.

Sus hijas Paqui y Puri Jiménez Espejo hablan del «carácter peculiar» de su padre. A lo mejor, ha sido seña de identidad de una casa, de un mostrador, donde la familiaridad, el cariño y la cercanía en el trato se ha hecho en una atención «peculiar» al reclamo, por ejemplo cuando preguntaban si «¿has apañado ya a tu marío?» o «tengo unas toallas, sabanas, camisetas, chaquetas, jerseys... prima». Lo de prima es un guiño de complicidad con una gran clientela que ha pasado por la calle Cigüela.

Esta historia arrancó a inicios de la década de los 40 del siglo pasado en los pagos de huertas ribereños al Genil, más tarde calle Salvador, con visitas de vecinos de pueblos colindantes. Uno de ellos, un vecino con alzhéimer, no borra de su memoria esta tienda, como así lo cuentan con orgullo estas hermanas.

Palma también sabe de la generosidad de esta familia, de Francisco y María, que en años «de penuria» y ante problemas de salud no dudaban en «echar una mano». Y lo que hiciera falta y lo que no, llenando las bolsas de la clientela que cruza la puerta de esta popular tienda de textil de gran tradición con todo tipo de género, para señora, caballero y ropa del hogar. En estos días, la atención en sus mostradores se multiplica ante el cierre, pues no hay relevo generacional. Paqui y Puri, acompañadas por Eli García Fernández, que entró en el comercio con 17 años, y por Bárbara Nieto Sánchez, ya 18 años en ‘Las Puritas’, siguen trabajando con su peculiar forma de vender. Puedes ir a comprar mantas, pero, al no haber, terminas llevándote edredones o colchitas de algodón. Es conocido en la ciudad que se entra en ‘Las Puritas’ y se sale con más cosas, aunque no fuera lo que ibas a comprar. El buen carácter de esta casa, que en su trayectoria ha vendido comestibles, zapatos, para finalizar en textil, merece el reconocimiento de tres generaciones de vida, desde cuando la «gente venía del campo, entre una cosecha y otra». Un comercio que es testigo de «tantos cambios» y de los que quedan ya pocos.