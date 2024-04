Las obras del mercado de abastos de Puente Genil estarán acabadas en el último trimestre

Las obras de remodelación del mercado de abastos de Puente Genil concluirán en otoño. Esos son los plazos que ha adelantado el alcalde, Sergio Velasco, quien ha avanzado que la ampliación de la fecha de conclusión de las obras se debe a la necesidad de acometer una serie de modificaciones al proyecto inicialmente contemplado y que actualmente se está ejecutando. En el transcurso de una visita de seguimiento a las obras, Velasco se mostró satisfecho por el avance de las mismas, especialmente en lo relativo a la cubierta del inmueble.

"Hay dos obras que están funcionando en paralelo, aunque ahora mismo se ha centrado en la cubierta. La primera era la que venía de fondos Next Generation UE, que viene del anterior mandato, con un importe aproximado de unos 566.000 euros, y que va a tocar la zona del gastromercado, en la parte trasera; y la otra es la actuación que tuvimos que acometer en la parte de la cubierta, con un importe de unos 430.000 euros", explicó el alcalde.

"La verdad es que el cambio de imagen de la plaza va a ser total, posibilitando un lugar más espacioso y creemos que está teniendo mucha aceptación también el tema del gastromercado, y esperamos que la obra termine lo mejor posible con el ritmo que lleva hasta ahora", dijo. El alcalde admitió que al principio hubo algunos retrasos debido al encargo de la estructura, con madera laminada, que tiene unas características de resistencia más potentes, y "también tenemos que empezar a trabajar para que en un futuro, no ahora, podamos dotar al edificio de un sistema de energías renovables, con techo solar", señaló.

Actuaciones no previstas

Velasco dijo que en el proyecto original de reforma del mercado "nos hemos encontrado cuestiones que no estaban contempladas y eso nos obliga a hacer actuaciones no previstas o complementarias, algunas porque no cumplían normativa y ha habido que revisar, ya que consideramos que debemos abrir un mercado, después de una intervención de estas características, lo más terminado posible". La valoración económica de esos importes está en torno a los 200.000 euros, no es una cifra cerrada, por lo que si se suman todas las cantidades consignadas inicialmente, está sobre una cifra de 1,2 millones de euros.

Preguntado sobre los plazos de las obras, el alcalde explicó que "cuando se hizo la previsión del mercado provisional quisimos hacerlo muy bien terminado para que, si nos vamos de plazo en algunos meses, que esto no suponga un problema, ya que aquí lo que importaba era el mantenimiento de la actividad". "Coincidiremos todos en que da igual que haya más meses de obra, lo que se pretendía es que todos los puestos del mercado estuviesen funcionando con total normalidad. Hasta lo que sabemos, ellos están muy contentos con su ritmo de ventas, están a los mismos niveles que tenían antes de las obras y, por lo tanto, yo creo que de aquí a final de año es una fecha razonable para que pudiéramos estar concluyendo estas obras", dijo Velasco.