Condenado a un año de prisión por agredir sexualmente a una mujer con discapacidad

La sección segunda de la Audiencia provincial de Córdoba ha condenado a un año y cinco meses de prisión a un hombre acusado de, supuestamente, agredir sexualmente a una mujer con discapacidad intelectual en la localidad de Aguilar de la Frontera. En su fallo, le aplica la atenuante de dilaciones indebidas en el procedimiento judicial.

Por otro lado, absuelve al encartado de un delito de amenazas, pese a considerar probado que indicó a la víctima que no le denunciara, diciéndole que "tenía hasta pistolas". También le condena a indemnizar a la mujer en 3.000 euros por el daño moral causado y le prohíbe comunicarse o acercarse a ella en un radio inferior a 300 metros durante tres años.

La sentencia recoge que el procesado y la pareja sentimental de la víctima eran amigos y se conocieron en la prisión de Córdoba. Así, detalla que el primero "ha sido condenado por múltiples delitos contra el patrimonio ejecutados entre los años 1999 y 2013, así como dos delitos de lesiones y un delito de quebrantamiento de condena o medida cautelar" que tuvieron lugar en años posteriores.

Un engaño para estar a solas

La Audiencia considera probado que la agresión sexual ocurrió una tarde de 2018, cuando el acusado y la víctima se encontraron, esta le preguntó por su pareja y el encartado le indicó que estaría con otra mujer en la antigua estación, por lo que la víctima le pidió que la llevara a verlo.

Durante el camino, la tocó en distintas partes del cuerpo "a pesar de no consentirlo". En las inmediaciones de la estación, la manoseó y le propuso mantener relaciones sexuales. Finalmente, se bajó el pantalón y la obligó a masturbarle, pero desistió "porque ella no dejaba de decir que no quería y lloraba". Al día siguiente, el marido y la víctima acudieron a pedir explicaciones al agresor y se encontraron en la puerta de un bar. Al retarle este a pelear, ambos abandonaron el lugar. La mujer tuvo que ser atendida en un centro médico por ansiedad.

El fiscal reclamaba que se impusieran al acusado, entre otras penas, seis años de prisión por un delito de agresión sexual y otro año más de cárcel por un delito de amenazas. La sentencia de la sección segunda de la Audiencia ha sido recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que todavía no se ha pronunciado.