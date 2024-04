Expertos en la gestión del agua advierten: "No hay que lanzar las campanas al vuelo"

Los expertos en la gestión del agua suelen reclamar prudencia con el uso de este bien tan preciado una vez que termina una sequía. «No hay que lanzar las campanas al vuelo», coinciden en señalar dos profesores de la UCO, la catedrática e ingeniera agrónoma María José Polo y el doctor e investigador en Dinámica Fluvial Rafael Pimentel.

María José Polo / Agencias

Según Polo, «ahora lo importante no es ponerse a gastar agua como si se hubiese terminado la sequía», aunque «por supuesto se relajará la situación de restricción tan intensa que tenían los agricultores. Este año no va a ser así, pero tampoco creo que se puedan autorizar todas las demandas de riego».

Para esta catedrática ahora se debería abrir un debate acerca del modelo de consumo de agua, teniendo en cuenta «lo variable que es el clima y lo vulnerables que somos cuando dejamos de embalsar». Y todo ello a pesar de contar con enormes pantanos en la cuenca del Guadalquivir.

Desembalse en el pantano dle Guadalmellato, este lunes. / A. J. González

En España las zonas con más problemas de agua eran Andalucía y las cuencas interiores de Cataluña. Aquí «se han recuperado muchísimo y hemos aprovechado muy bien estas lluvias de frentes atlánticos», que no han llegado con la misma intensidad al noreste del país, apunta la experta de la UCO.

"Seguir siendo prudentes"

Por su parte, Rafael Pimentel abunda en que «hay que seguir siendo prudentes, al final tenemos que gestionar no sólo cuando hay sequía. Antes había preocupación y ahora hay que pensar bien para no volver a la situación de escasez. Hay que hacer un consumo eficiente, no podemos tirar las campanas al vuelo».

De hecho, advierte el doctor, «si usamos toda el agua embalsada y no vuelve a llover, estaremos igual que antes, sin agua en los pantanos».

Para llegar a una situación de normalidad en la cuenca del Guadalquivir los pantanos deberían estar en su conjunto por encima del 50% de agua embalsada, y aún falta para eso porque, como recuerda, Pimentel, las grandes presas como La Breña o Iznájar siguen muy por debajo de ese nivel.

Suscríbete para seguir leyendo