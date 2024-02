Los Presupuestos que plantea el equipo de Gobierno del Partido Popular en la Diputación de Córdoba para 2024 no contarán con el apoyo del Grupo Provincial de Vox. Así lo ha anunciado este martes la diputada de la formación de Santiago Abascal, Yolanda Almagro, por medio de una nota de prensa. El voto de la diputada de Vox es fundamental para que el PP saque adelante sus cuentas.

Presupuestos "continuistas"

Vox considera los Presupuestos 2024 planteados por el PP como “continuistas”, ya que se destinan partidas presupuestarias “ideológicas que no suponen ningún cambio para nuestra provincia y que no rompen con las políticas de izquierdas en la institución provincial”. Además, desde Vox en la Diputación de Córdoba, señala Almagro, “ya avisamos, con respecto a los presupuestos de las empresas, que se contemplaban bolsas presupuestarias muy amplias y difusas, en las que no se especificaba en ningún momento cantidades específicas destinadas a proyectos concretos. Por este, entre otros motivos, nos suponía una irresponsabilidad apoyar estas bolsas de presupuesto sin garantías, una dinámica que también se ve reflejada en los Presupuestos Generales de la Diputación para 2024”.

"Total disponibilidad"

Desde el Grupo Vox en la Diputación de Córdoba, aseguran haber mostrado desde el principio “total disponibilidad para trabajar en unos presupuestos responsables, donde se eliminara todo gasto superfluo y que rompiera con las políticas continuistas implantadas por la izquierda en la Diputación de Córdoba, ya que entendemos, son desfavorables para el desarrollo económico y social de la provincia y es la voluntad de los cordobeses y así lo reflejaron en las urnas en nuestros pueblos”. Concluye Almagro recordando que “Vox sigue mostrando su predisposición para llegar a acuerdos y plantear negociaciones con el equipo de Gobierno de la Diputación de Córdoba. El PP tendrá que elegir si quieren de socio al PSOE o a Vox, si es así nos tendrá de su lado trabajando por los cordobeses como hemos explicado desde el principio del mandato. Tenemos que alejarnos del continuismo de la izquierda y del socialismo y no vamos a apoyar este cajón de sastre que nos han presentado en los presupuestos, deprisa y corriendo como es habitual, y que en ningún momento corresponde con los presupuestos que elaboraría Vox”.