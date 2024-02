La asamblea extraordinaria celebrada por la Agrupación de Cofradías, Hermandades y Corporaciones Bíblicas de Puente Genil, que ha tenido lugar en el Teatro Circo, ha ratificado los nombramientos de Juan Ropero Pacheco, arcipreste de la villa, como pregonero de la Semana Santa del año 2024, y de María Jesús Chacón Chacón como manantera ejemplar.

La asamblea extraordinaria estuvo presidida por el consiliario de la Agrupación de Cofradías, José Manuel Gordillo; el presidente, Antonio Maíz, y el alcalde del municipio, Sergio Velasco. Además de estos responsables, se encontraron presentes el manantero del año pasado, Rafael Fernández, y los directivos Fructuoso del Val y José Luis Fuentes.

El próximo pregonero de la Semana Santa desveló en este acto que el nombramiento le ha producido un «sentimiento de indignidad, porque no soy de Puente Genil. No se me pide hacer un sermón, que no se me da mal, sino dar un pregón que me hace temblar, pero sé que me ayuda Dios», ha confiado sobre la tarea que le encargan.

De su parte, María Jesús López Chacón, hija de la manantera, esbozó su vida en torno a la cofradía de Nuestra Señora de Los Dolores. Su tío Miguel le propuso hace 43 años ser camarera de la virgen y afirmó que «para ella es un regalo mariano». También recordó que ayudó a aperturar la cofradía, entre ellos, con el Primero de los Dolores. Además, comentó que en su casa «todo el año es cuaresma».

En la misma línea, la manantera señaló que «este nombramiento va para todas las camareras». Además, recordó a Rafael Chacón y a Francisco Chacón. La virgen «ha querido que recaiga en mí», manifestó, narrando también los momentos más íntimos ante la cercanía de la imagen.