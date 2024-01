José Andrés García, concejal de la Unidad de Servicios, Gobernación y Movilidad del Ayuntamiento de Baena, ha informado del inicio de las obras del Plan de Fomento de Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA), que cuentan con una inversión de 1,6 millones de euros y 658 contratos. El concejal ha explicado que se está interviniendo en la sustitución de acerados de la calle Agustín Valverde y pasaje Rodríguez de la Fuente; en la adecuación del área recreativa del Puente de Piedra, “una zona en la que se lleva muchos años sin hacer nada y se van a arreglar los caminos, se pondrá en marcha la noria y una limpieza integral”.

También, añade, se reurbanizará el acerado del tramo final de la calle Sargento Domingo Argudo y las zonas verdes y acerado de la avenida San Carlos de Chile. García califica de “potente e ilusionante” la intervención en Arco de la Villa y el entorno de la plaza Palacio. Para esta zona se ha creado un planning de trabajo para “interferir lo menos posible en la Semana Santa y anuncia que los próximos días se celebrará una reunión con todas las partes implicadas para definir el programa de obras y los posibles recorridos alternativos de algunas estaciones de penitencia. Por último, en Albendín se interviene en la calle Noria y la calle Luque.

“Estas obras son un impulso importante y en algunas vamos a ir un paso más allá porque una vez revisados todos los proyectos nos hemos dado cuenta de que en la obra de Arco de la Villa no se había contemplado renovar la red de abastecimiento de agua y lo vamos a hacer desde el Ayuntamiento, porque no se concibe que se levante una calle y no se renueve el suministro de agua”, además se contemplan las canalizaciones para en un futuro soterrar cables.

Todas las obras tienen un plazo de ejecución de seis meses y para verano estarán todas terminadas.

El concejal de Servicios informa que también se llevarán a cabo las obras del Plan Provincial para Inversiones Financieramente Sostenibles, con las que se actuará en las calles Torre Isunza y Maestro Leiva Repiso, “algunas se iniciarán después de Semana Santa para no interferir en las procesiones”.

José Andrés García pide a los vecinos “paciencia”, porque las obras conllevan cortes de tráfico, aunque se ha puesto en marcha un plan de tráfico alternativo en todas ellas y recuerda que se hace para mejorar las infraestructuras y los servicios. “Creemos que merece la pena la inversión importante que se va a hacer con la que se va a procurar que Baena luzca mucho mejor”.