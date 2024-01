Blas García: "En Prode nos queda áun mucho camino por delante"

Se podría caer en el error del ya todo está hecho, de quedarse esperando ante los hitos logrados y esperar sin más. No es la idiosincrasia de Fundación Prode y bastan unos instantes de conversación con su presidente, Blas García, para que eso quede claro. Habla de justicia, de evidencia de sus peticiones, todas las personas tienen los mismos derechos y eso «nos da mucha fuerza». «Nos creemos por lo que trabajamos, eso nos hace ir con mucha fuerza ante la Administración, pero también ante el empresariado, que a mí me ha sorprendido por su sensibilidad», explica. «Cuando vas con ese convencimiento, con el carácter de inconformismo, de querer avanzar, ven que no lo haces por intereses económicos, sino por valores, resulta que hay acompañamiento», narra.

Pero no hay límites porque la Fundación sigue teniendo retos. «Nos queda mucho, mucho, mucho camino por delante», asegura. Lo argumenta con datos, el índice de actividad de la población con discapacidad está 40 puntos por debajo del resto de la población. «Nos estamos moviendo en población activa, personas que están trabajando o buscando trabajo, nos movemos en el 34 por ciento, estamos hablando de que no están en el mercado ni buscando ni trabajando el 70 por ciento de la población. Eso es una barbaridad. ¿Hay trabajo por hacer? Todo el del mundo», argumenta.

«Pero si nos vamos a otros ámbitos, como es el del alojamiento, por qué la personas con discapacidad o con discapacidad intelectual no tiene derecho a vivir como el resto, en una casa elegida por ellos, con quien quieran ellos y como quieran ellos, por qué les tenemos que dar residencias cuando sabemos que eso no les hace felices. ¿Hay por hacer? Mucho. Nos vamos al ocio, el tiempo que tenemos más allá de la ocupación o del empleo, y nos damos cuenta de que no hay alternativas», prosigue. No le tiembla el pulso cuando afirma que «hay cosas que siguen como hace mucho tiempo por eso el camino de mejora es largo».

El ADN, intacto

Pero hay algo que al presidente de la Fundación no le preocupa, que ese trabajo seguirá haciéndose bajo el ADN impuesto hasta la fecha, de eso está seguro. Esos valores, esa vocación sigue intacta entre quienes lideran el proyecto y ante eso no hay miedo al futuro. Le quita el sueño la envergadura del proyecto, una idea que han querido extrapolar fuera de su lugar de origen porque una idea de éxito puede ser implantada en otros lugares, pero no tiene reparos al decir que ese ADN «está asegurado».