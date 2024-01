El Partido Popular de Carcabuey ha solicitado, mediante una nota de prensa, la paralización del proyecto de construcción de un edificio cultural en la plaza de España de la localidad. Según indica la portavoz del grupo municipal popular en el Consistorio carcabulense, Casti López, “nos enteramos del proyecto al anunciar el equipo de gobierno el ganador”, señalando que, “nadie de fuera del equipo de gobierno ha visto o escuchado en que consistía”.

Para López, la actuación prevista, “es un atentado estético en el centro del pueblo”, afirmando que tuvieron conocimiento del coste del mismo, 96.000 euros, por unas declaraciones en prensa del alcalde, Juan Miguel Sánchez (IU), en las que se indicaba que dicho proyecto ahora se va a modificar, “por lo que, si esa modificación es sustancial, por poro que se será un gasto extra, por no haberse consultado ni lo más mínimo”.

Recogida de firmas

Los populares, que han iniciado una recogida de firmas, física y telemática, impulsada también por varios vecinos de la localidad y que alcanza ya las 700 adhesiones, haciéndose eco y altavoz de la ciudadanía, se han mostrado en contra de este nuevo “despilfaroro”, como así lo califican argumentando que el edificio planteado, “estéticamente no está en sintonía con el estilo de nuestro pueblo; atenta urbanísticamente contra el nivel de protección legal del centro urbano y de la emblemática calle Castillo; no se ha acreditado la viabilidad económica y financiera de una inversión de este tipo; y en relación a la participación ciudadana de la que tanto se habla, no cuenta con un mínimo de consenso ni participación de los carcabulenses ni de los partidos de la oposición”.

Según se pone de manifiesto por parte de la portavoz del PP, “una obra de esta envergadura puede rondar en su ejecución los dos o tres millones de euros y varias legislaturas, aunque tampoco sabemos cuánto, ni qué plazos”, añadiendo que este tipo de información, “la debería dar el señor Alcalde al Pleno y no en una reunión con unos pocos habitantes”.

En este sentido, Casti López añade que el argumento empleado por el equipo de gobierno, “es que tienen una deuda con las asociaciones, casi todas o en su mayoría tienen sedes municipales”, por lo que desde el PP apuestan, “por una financiación suficiente y no en construir una sede para tener que seguir mendigando en muchas de ellas la subvención que les permita acometer sus proyectos con garantías”.

De ahí que desde el PP solicitan “cordura” al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Carcabuey,

“ya que se les llena la boca ahora de participación ciudadana para ver el proyecto y ni siquiera escuchan a la oposición que representan al 48% de la población”, porque como afirman los populares, “no basta con una reunión a ver si convencen a los asistentes”.

Debate

Por último, desde el PP carcabulense se añade que apuestan, “por un edificio acorde a Carcabuey y el entorno donde se ubica”, puntualizando que el debate no es edificio sí o edificio no, “ya que obviamente apostamos por la construcción de un nuevo edificio como Ayuntamiento en la plaza, ya que el actual se ha quedado pequeño, así como por el uso del Pabellón como espacio escénico para grandes y medianos eventos, usando el actual para pequeños eventos y reuniones como hasta la fecha”.

La nota concluye afirmando que desde el PP de Carcabuey, “apostamos por la racionalización del uso de los edificios municipales actuales y por que no se despilfarre el dinero, ya que este proyecto, solo las modificaciones, costará mucho”.