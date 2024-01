Decenas de personas se han sumado a la protesta convocada este lunes por el sindicato UGT ante las puertas del hospital comarcal de Puente Genil. A la concentración también se ha sumado la Plataforma por la Sanidad Pública de Puente Genil, aseí como los portavoces municipales del PSOE, Esteban Morales, y de IU, Jesús David Sánchez. Según UGT, solo funciona uno de los tres quirófanos, por la falta de un anestesista, y también denuncia que las consultas se encuentran al 50% de su actividad.

La secretaria de UGT, María del Carmen Heredia, ha explicado que los quirófanos se han abierto parcialmente tras la presión sindical. En ese sentido, ha relatado que el pasado 8 de enero tuvieron conocimiento del cierre total de quirófanos, “al parecer porque no había anestesista”. La sindicalista ha añadido que"hoy por hoy estamos en las mismas condiciones”, pero, “ante la presión que estamos ejerciendo, nos dijeron que hoy se abrían tres quirófanos en Puente Genil”. No obstante, según Heredia, “cirugía solo se va a abrir el miércoles”. Esta situación, ha insistido, está “afectando a los profesionales porque no saben dónde van a trabajar, ya que los sacan de sus puestos”. María del Carmen Heredia ha añadido que, “tampoco hay nada programado para la semana que viene, no tenemos fecha de apertura del resto de quirófanos".

“Sabemos que faltan anestesistas y por esto no hay intervenciones -explica la secretaria de UGT-. Sí hay especialistas como ginecología, traumatología, oftalmología, urología, pero la mitad de ellos están pasando también consultas”. Por eso, el sindicato reivindica que “se contrate a un anestesista”, al tiempo que denuncia “cómo está tratando el SAS a estos profesionales, porque les dan un contrato laboral a los especialistas y les dicen que trabajarán cuatro días en Cabra, tres en Montilla y dos en Puente Genil". Una situación, señala la sindicalista, “que no la quieren los especialistas, sino que quieren un contrato al 100% en su punto de trabajo, no rotando”.

"Una privatización encubierta"

En cuanto a las consultas, señala el sindicato que se encuentran “al menos del 50% de actividad asistencial, pues solo se dedican a pasar consultas de intervenciones quirúrgicas programadas, pero no pueden meterlas en la hoja de quirófanos”. Como consecuencia de esta situación, lo que se está haciendo es derivando algunas intervenciones al hospital San Juan de Dios en Córdoba y a Lucena.

"En definitiva- apunta Heredia- esto es una privatización encubierta porque hacen la primera consulta en Puente Genil y, en lugar de operar unas cataratas en este hospital, las derivan a San Juan de Dios porque las agendas de aquí están cerradas".

El portavoz de la Plataforma por la Sanidad Pública, Antonio Baena Cobos, ha manifestado que “apoyamos la convocatoria porque se trata de una iniciativa que nos ayuda a conseguir los objetivos que tiene la plataforma, como la restauración de todos lo servicios que tenía el hospital de Puente Genil”.