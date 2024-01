Montilla se une a la nómina de municipios cordobeses en los que la falta de costaleros y cargadores podría afectar al normal desarrollo de algunas estaciones de penitencia durante la próxima Semana Santa.

La Hermandad del Santísimo Cristo de la Misericordia y María Santísima de la Amargura ha lanzado un comunicado a través de sus redes sociales con el objetivo de recabar costaleros de cara a su estación de penitencia de la próxima Madrugá del Jueves al Viernes Santo.

La cofradía, que el pasado año celebró el cincuentenario de su fundación, reconoce que en los últimos dos años y «debido a la falta de hermanos costaleros», la hermandad tuvo que recurrir a las andas de traslado para poder celebrar su estación de penitencia, renunciando así a lucir su paso procesional por las calles de Montilla.

«La edad de nuestros hermanos costaleros, la falta de relevo generacional y las líneas estatutarias de nuestra hermandad hacen que la incorporación a esta cuadrilla haya sido muy escasa», una situación que, según la cofradía, se ha acentuado tras los dos años en los que, como consecuencia de la pandemia por el covid-19, no se pudo celebrar estación de penitencia.

La idea de la junta de gobierno que dirige José Aguilar es que el Santísimo Cristo de la Misericordia y María Santísima de la Amargura puedan celebrar la próxima estación de penitencia en el mismo paso procesional, cuya finalización esperan que esté «más pronto que tarde», con el objetivo de que sirva para «ampliar cultural y religiosamente el patrimonio de nuestro pueblo».

Por todo ello, los responsables de la corporación han lanzado un comunicado en el que piden «a todos los montillanos que quieran y puedan portar a varal el paso de nuestros titulares» que se pongan en contacto con la Hermandad del Santísimo Cristo de la Misericordia y María Santísima de la Amargura.

«Si esto no fuese así, nos veríamos obligados a volver a desarrollar nuestra estación de penitencia con nuestros titulares en sus andas de traslado o, bien, a celebrar el ejercicio del Via Crucis con nuestros titulares en el interior de nuestra Parroquia de San Sebastián», advierten los responsables de la junta de gobierno que, no obstante, se muestran confiados en que «la respuesta a este llamamiento sea atendida» por los vecinos de la localidad.