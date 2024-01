El equipo de Gobierno en el Ayuntamiento de Puente Genil llevará al Pleno de este jueves una propuesta para modificar la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación del servicio de residuos sólidos urbanos en el municipio. La concejala delegada de Hacienda, Tatiana Pozo (PP), ha detallado que resulta obligatoria la actualización de esta tasa derivada de las nuevas exigencias legales impuestas por el Gobierno central. "La Ley nos impone este nuevo impuesto (de vertedero)" que entró en vigor en abril de 2022 "y que no se aplicaba en Puente Genil". La edil matizó que desde el año 2013 no se ha modificado la ordenanza en el Ayuntamiento, manifestando que si el PSOE "hubiera sido responsable y hubiera actualizado, no nos encontraríamos en esta situación",

En este sentido, la edil ha profundizado en que la adopción de esta medida persigue objetivos como alcanzar la “estabilidad presupuestaria” de Egemasa; de la que recordó que su déficit se acerca al medio millón de euros. “Nosotros somos gobernantes responsables y no vamos a permitir que nuestra negligencia suponga la quiebra de una empresa pública con 100 trabajadores”, aseguró Pozo; además de pedir disculpas de antemano a la ciudadanía porque “sabemos que se trata de una situación difícil, pero no somos culpables de que el Gobierno anterior haya abandonado sus funciones de gestión durante más de una década”. Acompañada por el concejal delegado de Medio Ambiente, Obras e Infraestructuras en el Consistorio, Rafael Morales, la responsable de Hacienda informaba de un planteamiento de actualizar la tasa un 30% en el presente año para cubrir el impuesto de vertedero del Gobierno de España, que asciende a 174.000 euros y el mencionado déficit que arrastra el servicio de recogida de basura. Matizó que la subida por vivienda y trimestre se cifra entre 8 y 9 euros , de los cuales unos seis se deben a la aplicación del citado impuesto". De aprobarse en el próximo pleno para lo que requerirían, al menos la abstención de IU o PSOE, la subida entraría en vigor el 1 de abril de 2024. La adaptación a la tarifa aprobada por la Diputación Provincial de Córdoba se establecería, en palabras de Pozo, a favor de un marco tributario homogéneo con el resto de poblaciones. De hecho, 72 de los 77 municipios que integran la provincia cordobesa seguirán pagando un recibo un 10% superior al de Puente Genil, que se encontrará por debajo de municipios como Lucena, Aguilar de la Frontera, Santaella o Priego de Córdoba”, indicó la edil.