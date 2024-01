«Puedes darlo todo gratis, pero si no garantizas la luz no habrá empresas»

¿Qué lectura hace del rechazo por parte de Red Eléctrica a las propuestas para mejorar la potencia de la red en la zona norte?

Es incomprensible. No entendemos que después de tener tantas oportunidades para poder potenciar la falta de luz y de haber presentado alegaciones por parte de la Junta de Andalucía en la zona norte también se deje fuera, además, el nuevo planteamiento que se hizo desde la Diputación, que era que la red pasara por el norte y conectara con la estación de Peñarroya. Veo incoherente que después de tener esa gran oportunidad, porque ya se hizo un planteamiento para que pasara por Villanueva del Rey, el Gobierno no lo haga. Al final, de lo que estamos hablando es de limitar las grandes empresas, que no van a poder acceder al norte de la provincia, así como vetar a los grandes proyectos por falta de luz.

¿Cuáles son las necesidades que tiene la comarca y que dependen de la mejora de las infraestructuras del transporte energético?

El problema afecta a todos los municipios, independientemente de quien gobierne. Son muchos los ayuntamientos que han presentado alegaciones e incluso ha habido reuniones para reivindicarle al Gobierno esa falta de luz. Porque hay municipios como Belmez o Peñarroya donde muchas empresas se han querido instalar, en lugares donde hemos estado viviendo de la minería. Resulta que hay empresas que no pueden implantarse porque no tienen garantizado el suministro.

¿Qué proyectos peligran o están pendientes del aumento de la potencia?

Los que están pendientes. Tenemos proyectos que están esperando a que arreglen esa línea para montar su proyecto. Pero hay otras empresas que no se instalan porque no tienen la potencia suficiente y no se la asegura Endesa, porque la línea no soporta la capacidad que demandan. Por parte de los ayuntamientos ponemos a disposición todos los medios, todas las ayudas, pero si no garantizamos la luz le podremos poner todos los medios que queramos, le podremos regalar los suelos, las licencias, la instalación, los impuestos… pero no se instalarán.

¿Lastrará esta falta de potencia en la red a la implantación de proyectos de energías verdes en la comarca, como los de planta solares?

Sin duda. Tenemos muchos proyectos de fotovoltaicas pendientes de los enganches. El último proyecto parado es en Peñarroya, donde se quiere instalar una gran planta, pero la capacidad eléctrica que hay en la zona norte no soporta, en este caso, montar esa instalación. Y eso que estamos catalogados como la zona de más de sol de Europa y, aún así, no podemos montar fotovoltaicas.

¿Puede la despoblación jugar en contra de los intereses de la comarca y que sea también un factor que ahuyente inversiones estatales en infraestructuras?

Sería una incongruencia por parte de las administraciones, como el Gobierno central, que está inyectando fondos europeos con cargo al programa de Transición Justa, y de los que se benefician 11 municipios del Guadiato, y de las líneas de ayudas de la Junta para quitar esa industrialización basada en la extracción del carbón para que se apueste por las renovables, el turismo o otros sectores industriales os municipios.

¿Se hace atractivo vivir en una comarca donde hay municipios a los que también se les niega la instalación de un cajero automático? ¿Cuál es la situación actual referente a este servicio en los municipios de la comarca?

Por supuesto que sí. En el tema de la implantación de cajeros se han llegado a acuerdos con los diferentes bancos y a través de Diputación la cosa está normalizada. Esto no es un problema. ¿Cuál es el problema entonces? Garantizar el teletrabajo. Cualquier persona que se venga a vivir a nuestros pueblos tiene que tener garantizado poder teletrabajar. Y eso lo tenemos con redes wifi gratis y ya los municipios están todos con fibra. Tenemos los mismos servicios e infraestructuras que una ciudad. Habrá muchas personas que opten por irse, pero los que teletrabajen, que no necesiten que lleguen empresas que creen trabajo en el municipio podrán vivir en nuestros pueblos.

Las comunicaciones por carretera son otro de los hándicaps. ¿Han tirado la toalla en lo referente a reclamar una autovía Badajoz-Córdoba-Granada?¿Qué os parece la solución planteada por el Gobierno de desdoblar sólo tramos de esta carretera?

De lo que estamos hablando es que en Granada habrá un tramo que será autovía pero los demás son desdoblamiento, por tanto, no creo correcto que se llame autovía. Estamos todos los municipios, la Diputación y la mancomunidad unidos para que sea una autovía completa. El Gobierno ha decidido como alternativa el desdoblamiento en muchos tramos. Si no vamos a disponer de esa autovía llamemos las cosas por su nombre. Al final tendremos una carretera más, en paralelo a la que ya existe y el poco tránsito que tenemos hacia los municipios que hacen sus paradas con el actual trazado perderán esas paradas para repostar, desayunar o parar para comer.

¿Cómo está afectando al turismo esta falta de infraestructuras en la comarca?

Hasta el momento, el turismo no se está resintiendo. Por eso estamos apostando por el turismo rural. Hay gente que se desplaza a los rincones más recónditos y eso tiene su encanto. Tenemos ejemplos en Andalucía como la Alpujarra granadina. Hay un acceso rápido en autovía de Granada a Motril y luego, cuando se entra en la Alpujarra, es carretera nacional. Ese modelo no lo tenemos en el Guadiato, y creo que nos ayudaría mucho ese acceso rápido desde la ciudad hasta nuestros pueblos.

¿Cómo cree que afectará la falta de agua potable al desarrollo de la comarca?¿Teme daños colaterales y efectos secundarios una vez se solucione el problema?

Gracias a Dios ahora mismo hay agua, aunque no sea potable. Ahora mismo, los efectos no se están notando pero, por supuesto, si esto se alarga sí que lo notaremos. Se está trabajando para solucionar el problema de la potabilización y lo que hay que hacer ahora es agilizarlo todo al máximo posible. De lo contrario, si esto no se soluciona pronto es posible que pierdan oportunidades que luego no se puedan recuperar.

¿Cree posible que los municipios del norte se beneficien del tirón que está teniendo ya la Base Logística del Ejército?¿Considera que es otra oportunidad perdida para la zona al carecer de las infraestructuras necesarias?

Tengo clarísimo, porque conozco la experiencia de la base militar de Cerro Muriano, que la Base Logística va a impulsar a los municipios más cercanos. El desarrollo de esa base va a crear una afluencia de personal que es lo que va a ir en beneficio del desarrollo de los pueblos y el surgimiento de una industria secundaria. Pero por supuesto, para que eso se cumpla tienes que tener agua y una buena carretera. Por supuesto que nos afectan la falta de infraestructuras. Es otra oportunidad más que perdemos. Y así llevamos 30 años. Al final siempre somos los últimos en todo, y es que no tenemos nada.