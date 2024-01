«Se nos cierran puertas y se nos considera un territorio de segunda»

¿Qué lectura hace del rechazo por parte de Red Eléctrica a las propuestas para mejorar la potencia de la red en la zona norte?

La decisión del Gobierno central de rechazar la propuesta de la Junta para ampliar la capacidad eléctrica de Los Pedroches y el Alto Guadiato la entiendo como un mazazo para nuestras comarcas. Es la segunda vez en la que se cierra la puerta a una modernización esencial para que nuestras empresas e industrias puedan desarrollarse en igualdad de condiciones con el resto de empresas españolas y europeas. Nos vuelven a considerar un territorio de segunda. El déficit inversor que padece nuestra comarca va mucho más allá del problema actual del agua.

¿Cuáles son las necesidades que tiene la comarca y que dependen de la mejora de las infraestructuras del transporte energético?

Los Pedroches es una zona que, para evitar la despoblación, tiene que seguir creando empresas y apoyando a los emprendedores, ofreciéndole servicios y conexiones adecuadas para que les interese radicarse aquí o ampliar sus proyectos. ¿Cómo vamos a competir, a crear empleo y a frenar la despoblación si la inversión pública y en este caso la más importante para las grandes infraestructuras, la del Gobierno central, no avanza al ritmo que demanda nuestro tejido económico?

¿Qué proyectos peligran o están pendientes del aumento de la potencia?

En Pozoblanco llevamos varios años trabajando en un nuevo polígono, denominado Dehesa Boyal II. Este polígono será el más grande del Norte de Córdoba y unido al Dehesa Boyal I y a las vecinas instalaciones de Covap se convertirá en uno de los mayores polos industriales de las comarcas vecinas. También hay varios municipios de la comarca que están trabajando en la creación de suelo industrial. Para que estos proyectos sean atractivos para los inversores es fundamental que podamos ponerlos en carga con una oferta energética adecuada.

¿Lastrará esta falta de potencia en la red a la implantación de proyectos de energías verdes en la comarca, como los de planta solares?

Sí afecta, es lógico. Tener una red eléctrica con una potencia adecuada es fundamental para la distribución eléctrica y por tanto necesaria para que nuestro territorio sea atractivo para que se desarrollen este tipo de proyectos.

¿Puede la despoblación jugar en contra de los intereses de la comarca y que sea también un factor que ahuyente inversiones estatales en infraestructuras?

Por desgracia, sí. Con menor población es difícil pensar que pueden crecer las inversiones estatales y más viendo la escasa sensibilidad que tienen los últimos gobiernos hacia la realidad del mundo rural y de sectores clave como la ganadería y la agricultura. Los ataques al prestigio del agro y al consumo de cárnicos han sido constantes durante los últimos años y si a eso le sumas una inversión baja pues está claro que se complica mucho crecer en oferta de empleo y con ello en población.

¿Se hace atractivo vivir en una comarca donde hay municipios a los que también se les niega la instalación de un cajero automático? ¿Cuál es la situación actual referente a este servicio en los municipios de la comarca?

Creo que nuestra comarca tiene importantes atractivos para vivir. Nuestro medio natural es impresionante y nuestro modo de vida también creo que es perfecto para desarrollar una vida familiar. Ahora bien, no podemos quedarnos sin servicios tecnológicos comunes para cualquier usuario ni quedarnos atrasados en cuanto a tecnología. Es cierto que la pérdida de población ha dado pie a algunas decisiones empresariales de ese tipo y que se están reduciendo sucursales y cajeros en todo el mundo rural, pero eso no significa que nuestros ayuntamientos no estén trabajando duro por ofrecer servicios y formación a todos sus vecinos en lo que se refiere a las novedades tecnológicas. Gracias a internet, nuestros pueblos están más abiertos al mundo que nunca y nuestras empresas venden en medio mundo.

Las comunicaciones por carretera son otro de los hándicaps. ¿Han tirado la toalla en lo referente a reclamar una autovía Badajoz-Córdoba-Granada?¿Qué os parece la solución planteada por el Gobierno de desdoblar sólo tramos de esta carretera?

Nosotros no renunciamos a la conversión de esa carretera, la N-432, en autovía y por supuesto que queremos una inversión ambiciosa y nunca abandonaremos esa reivindicación. Por ahora, lo último que tenemos es una débil respuesta parlamentaria del Gobierno en la que ni ofrece plazos para los tramos de Córdoba ni una definición clara de lo que quiere hacer. De igual modo, también debería retomarse el estudio de la conversión en autovía de la N-502, que conecta Espiel con Talavera de la Reina y Ávila pasando por Los Pedroches. Esa inversión hoy olvidada nos facilitaría la conexión con Castilla La Mancha y Castilla y León y nos acercaría al nudo central de Madrid.

¿Cómo está afectando al turismo esta falta de infraestructuras en la comarca?

Pues de forma esencial. El turismo interior es un turismo que se da muy a menudo en puentes y fines de semana y las conexiones son fundamentales para organizar el viaje y para que un territorio sea atractivo para una escapada de ese tipo. Tenemos muchos atractivos como nuestra dehesa, nuestro patrimonio natural e histórico, nuestra gastronomía, la riqueza cinegética y magníficos alojamientos llenos de encanto. Pero necesitamos para seguir creciendo mejores conexiones viarias y una mayor frecuencia de la parada del AVE.

¿Cómo cree que afectará la falta de agua potable al desarrollo de la comarca?¿Teme daños colaterales y efectos secundarios una vez se solucione el problema?

Espero que una vez que solucione no deje una estela demasiado larga de superar. Está claro que nos está perjudicando en múltiples aspectos y que es necesario que las inversiones lleguen. En los 90, tras la sequía de entonces, se hizo un diagnóstico razonable, pero el problema es que las medidas se dejaron a medias. Ahora hay un compromiso claro de la Junta y de la Diputación, con procesos de adjudicación y construcción en marcha para la depuración en Sierra Boyera, la red secundaria de La Colada. Falta que el Gobierno apueste de verdad por el trasvase de Sierra Boyera a Puente Nuevo. Creo que si se hace todo eso podremos dejar atrás este problema y estar preparados para afrontar futuras sequías.

¿Cree posible que los municipios del norte se beneficien del tirón que está teniendo ya la Base Logística del Ejército?¿Considera que es otra oportunidad perdida para la zona al carecer de las infraestructuras necesarias?

Nos vamos a beneficiar, claro que sí. Es un gran logro del Ayuntamiento de Córdoba y de la sociedad cordobesa en su conjunto, de toda la provincia. En Pozoblanco ya hemos ofrecido varias sesiones informativas para analizar las posibilidades que ofrece y han sido numerosos los empresarios que se han interesado por el tema y lo están estudiando. La Base Logística del Ejército dinamizará toda la provincia y en nuestro caso ese efecto será mayor conforme mejores sean nuestras infraestructuras y más rápida y segura nuestra conexión con la capital.