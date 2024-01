El rechazo a mejorar la red eléctrica en el norte de Córdoba moviliza al sector empresarial

La negativa del Gobierno central a modificar el Plan de Desarrollo de la Red de Transporte de Energía Eléctrica 2021-2026 para incluir las medidas planteadas para mejorar la potencia del suministro en la zona norte, concretamente en las comarcas de Los Pedroches y el Guadiato, ha encendido las alarmas en el sector empresarial, que ve cómo la decisión de no mejorar la red de distribución compromete el desarrollo económico previsto para la zona.

La movilización entre los dirigentes empresariales para analizar la situación y abordar de forma unánime este revés no se ha hecho esperar. Desde la patronal CECO han empezado a descolgar teléfonos y buscan ya cuadrar las agendas para un encuentro con el delegado del Gobierno de la Junta, Adolfo Molina, para abordar el asunto. Fuentes de CECO han informado de que se había previsto un encuentro para mañana, que ha sido desconvocado y aplazado para la semana que viene. El motivo no es otro que el plazo para presentar alegaciones, que se mantiene abierto hasta el 12 de diciembre.

Quienes sí han alzado la voz para criticar esta medida son los empresarios de la comarca de Los Pedroches, que ahan lamentardo este bloqueo en boca del presidente de la Asociación de Empresarios de la Comarca de Los Pedroches (Adeco), Antonio García. Para este dirigente aumentar la potencia eléctrica «no es que sea necesario para el norte, es vital para nuestra supervivencia».

García indicó que existen en Pozoblanco proyectos de gran envergadura que quedan muy comprometidos si no se garantiza el suministro eléctrico. Entre ellos citó la creación del nuevo polígono industrial proyectado en la zona donde está el actual de Dehesa Boyal y que, «indiscutiblemente», con la actual red eléctrica «nos vamos a encontrar con ese handicap, con esa falta de potencia que nos puede frenar para seguir crecienteo y para estar en condiciones de poder competir». A lo que añadió que habrá muchas empresas que decidan no instalarse en la zona «ante la incertidumbre de no tener garantizado el suministro».

Despoblación y asociacionismo débil

El presidente de Adeco también aludió a los proyectos impulsados por Covap dentro de su programa de economía circular para crear un polo verde, que incluye entre otras medidas una planta de biogás, y que se ven comprometidos ante la falta de iniciativas para mejorar la red eléctrica. «Con la actual potencia no es suficiente para desarrollar grandes proyectos ni atraer inversiones a los municipios de Los Pedroches», sentenció García, quien dijo no entender la «incongruencia» del Gobierno de apostar por la España vaciada con líneas específicas de ayudas y que «ni siquiera se plantee no ya construir nuevas redes de transporte eléctrico sino no potenciar lo que ya hay».

El empresario puso como ejemplo un supermercado de su propiedad que gestiona en Hinojosa del Duque, donde la potencia de la red no es suficiente para el correcto funcionamiento de las cámaras de frío. «La potencia que llega es muy baja y acaba por estropear los transformadores», sentenció.

Para el presidente de Adeco la falta de asociaciones empresariales en ambas comarcas y el despoblamiento es otro lastre. «Los políticos hacen sus cuentas, ven que estamos cuatro gatos y toman decisiones como esta», sentenció.

Por su parte, el presidente de la recién constituida Asociación de Empresarios de Peñarroya y el Guadiato (Asempe), Luis Miguel Bernal, ha indicado que este rechazo "es un jarro de agua fría". El flamante portavoz de los empresarios de la comarca ha señalado que "lo primero por lo que preguntan las empresas que se quieren implantar es si van a tener garantizado el suministro eléctrico".

Bernal ha apuntado que este rechazo, "unido al problema del agua y a la falta de carreteras nos conduce definitivamente a la despoblación".

El presidente de Asempe ha recalcado que "es muy difícil que se produzca el desarrollo económico y empresarial de la comarca si no se potencia la red eléctrica".