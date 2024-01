La Junta de Andalucía, a través de su delegación territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, ha reclamado al Ayuntamiento de Pozoblanco el reintegro de una subvención de 252.000 euros concedida dentro del programa para la promoción de empleo juvenil -Programa Joven Ahora-. La decisión de la delegación territorial llega por entender que "no se ha justificado correctamente" la subvención recibida por lo que se pide el reintegro completo de la misma, según ha avanzado Cordópolis y Radio Córdoba y ha podido corroborar este periódico.

El alcalde de la localidad, Santiago Cabello, ha asegurado que “ha abierto un proceso interno para aclarar lo sucedido con las contrataciones” al igual que ha matizado que la delegación de Empleo “ha elevado en el periodo pertinente una alegación justificativa que actualmente está pendiente de resolución”.

El expediente, al que ha tenido acceso este periódico, notifica una justificación “insuficiente” relativa al menos a siete trabajadores contratados por el Ayuntamiento bajo el Programa Joven Ahora. La Junta, según ha conocido CÓRDOBA, abonó dicha subvención en octubre de 2022 y en junio de 2023 tocó el momento de solicitar la justificación, solicitando hasta tres requerimientos de subsanación al Consistorio pozoalbense.

Según el expediente al que ha tenido acceso este periódico, una de esas contrataciones afecta a un familiar de una empleada del Consistorio que fue contratado como integrador social y podrían haberse realizado dos contratos para un mismo puesto. Eso ocurrió a pesar de un informe de la concejalía de Personal que dejaba claro que esta contratación no podía efectuarse porque se incurriría en un encadenamiento de contrataciones que excedería el tiempo permitido por ley. A este respecto, el primer edil pozoalbense ha asegurado que “él no firmó ninguno de los dos contratos del puesto de integrador social, por lo que no desoyó ningún informe negativo al respecto” al igual matiza que “la selección de los candidatos a las distintas plazas ofertadas del plan de empleo juvenil las baremó una mesa de contratación de técnicos y funcionarios sin que él ni ningún cargo político tuviesen participación en ella”.

El caso llegó al actual departamento de Personal a través de un requerimiento en el que solicita al joven contratado dos cuestiones. La primera de ellas, según se recoge en el documento, que justifique su ausencia del puesto de trabajo y de lo contrario reintegre los honorarios percibidos. En este punto, Santiago Cabello índice en que “se ha abierto un proceso interno para aclarar lo sucedido con las contrataciones del Departamento de Personal en ese periodo, del que se derivarán las acciones y reclamaciones que se estimen pertinentes una vez se diriman las responsabilidades”. Finalmente, se ha asegurado que “se informará a la opinión pública tanto de la resolución definitiva del programa de empleo juvenil como del proceso interno”.