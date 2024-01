Las placas solares en viviendas, sin apenas regulación en los municipios cordobeses

La proliferación de placas solares en viviendas obliga a muchos municipios a retocar sus ordenanzas para dar cabida a este fenómeno e integrarlo dentro del paisaje urbano sin menoscabo de la protección del patrimonio. En la mayoría de pueblos con más población aún no ha sido necesario actualizar las normativas vigentes, aunque en casi todos hay recomendaciones y advertencias a los solicitantes de licencia sobre el modo de proceder.

Priego de Córdoba | De la prohibición a la modificación

El Ayuntamiento de Priego acaba de dar un paso importante para permitir este tipo de instalaciones en el Casco Histórico. El último pleno municipal aprobó modificar la normativa del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico (Pepricch) para que las placas solares puedan superar las limitaciones actuales de altura en este entorno. Desde el Consistorio se añade que este paso representa un avance significativo en la promoción de energías renovables en Priego, al facilitar y flexibilizar la instalación de placas solares y fotovoltaicas, contribuyendo así a la sostenibilidad del municipio.

El texto original del artículo 5.79 del Pepricch, en su redacción actual, establece las condiciones para la autorización de elementos sobre la altura máxima permitida en los edificios, incluyendo la cubierta, petos de azotea y elementos técnicos de instalaciones. Sin embargo, prohíbe expresamente la colocación de placas solares por encima de la altura máxima.

Puente Genil | Aplicación de las normas de 1991

El instrumento de planeamiento general en vigor (PGOU) de Puente Genil data de 1991, fecha en la que la instalación de paneles solares fotovoltaicos aún no se encontraba en auge, si bien, en relación a la colocación de este tipo de instalaciones, se usa como referencia «lo que se determina para cualquier tipo de instalación general subsidiaria de la edificación», señalan desde el área de Urbanismo. Es decir, si se trata de placas solares fotovoltaicas para autoconsumo se ajustarán a las condiciones de altura máxima, separación de línea de fachada, etc... En el caso concreto del casco histórico, se actuará «con especial atención a las condiciones estéticas de la misma respetando los antecedentes históricos y tradicionales de Puente Genil, con especial atención a las edificaciones sometidas a grados de protección integral y global».

Por lo tanto, en las edificaciones del casco histórico de Puente Genil es posible la instalación de paneles solares fotovoltaicos siempre y cuando sean para el autoconsumo y se respeten las condiciones de ordenación, con especial atención a las condiciones estéticas. En caso de tratarse de una instalación aislada se estará a la compatibilidad del uso en particular y a las condiciones de ordenación en general.

Montilla | Limitaciones sólo en edificios protegidos

El Ayuntamiento de Montilla no se ha dotado aún de ninguna normativa para regular las placas solares ya que, tal y como indica su alcalde, Rafael Llamas, «no estamos ante una situación que nos haya generado una situación conflictiva ni nada por el estilo». Por ello, «no tenemos limitaciones más allá de los edificios protegidos, que tienen sus limitaciones específicas».

En el resto de edificios del casco histórico, «lo que se solicitamos es un documento para justificar que no haya ningún impacto visual» y que viene contemplado en una ordenanza específica, que es la que regula esa petición y establece los requisitos a cumplir para que no haya un impacto visual.

Baena | Recomendaciones a los solicitantes

Otro municipio que carece de ordenanza propia para regular la instalación de placas fotovoltaicas en viviendas es Baena. En la actualidad, el Ayuntamiento no cuenta con una ordenanza que regule la instalación de placas solares en edificios, aunque se está vigilante con cada licencia que se solicita para que no «haya impacto en los tejados de tejas árabes» por su valor patrimonial, señalan desde el Consistorio que preside María Jesús Serrano. Las mismas fuentes indican que cuando se pide la licencia, «dependiendo de la zona donde se ha planteado colocar la placa, se informa a los solicitantes de que tienen que preservar ciertas normas, sobre todo no crear un impacto visual ni dañar las cubiertas de tejas árabes».

Pozoblanco | Ayudas para la instalación de placas

Pozoblanco carece de normativa para la instalación de placas solares en su casco histórico o en cualquier otro punto de la localidad. Lo que sí es necesario es solicitar la correspondiente licencia de obras que, entre otras cosas, es requisito indispensable para optar a las ayudas que hay habilitadas por diferentes administraciones para las inversiones en este tipo de energía.

Entre esas ayudas está una bonificación de IBI de Urbana, que sí contempla el Ayuntamiento para fomentar el uso de esta energía renovable. De momento, el impacto y la proliferación de placas no ha sido destacada para que el Ayuntamiento pozoalbense tenga que definir una estrategia normativa a este respecto.

Palma del Río | Respetar las cubiertas de tejas árabes

En Palma del Río no existen normas urbanísticas específicas para el centro histórico. Desde el Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) se regula la altura reguladora máxima en la cubierta del edificio, donde se especifica, por ejemplo, criterios para el establecimiento de cota de referencia. Por otro lado, el PGOU recomienda que los edificios de nueva construcción prevean espacios y condiciones técnicas suficientes para la ubicación de instalaciones receptoras de energía solar u otra energía alternativa, suficientes para las necesidades domésticas y de servicio propias del edificio. La previsión tendrá en cuenta el impacto estético y visual, sobre todo en zonas de especial significación ambiental.

Lucena | Previa autorización en zonas catalogadas

El PGOU de Lucena no restringe la instalación de placas solares en ningún punto de la ciudad. Actualmente, la única limitación procede de la especial protección reservada a las zonas donde se ubican edificios catalogados como Bien de Interés Cultural (BIC). Si la localización de las placas coincide con los entornos de estos inmuebles, quedan condicionadas a la autorización preceptiva de la comisión provincial de Patrimonio Histórico. A los solicitantes, en estos entornos, «no les suelen poner objeciones», apunta la edil de Urbanismo, Charo Valverde.

Cabra | Sin una normativa específica

El Ayuntamiento de Cabra se suma a los grandes municipios que atesoran un importante legado patrimonial y arquitectónico y que no ha tenido que regular la instalación de placas solares en zonas sensibles.