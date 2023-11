La Fiscalía mantiene la petición de absolución para el acusado de matar de 19 puñaladas a un joven en Palma del Río

La Fiscalía de Córdoba mantiene la petición de absolución para el padre del joven hallado muerto, el 21 de diciembre de 2012, en una casa de campo familiar situada en las afueras de Palma del Río. El cuerpo de Miguel Rodríguez apareció medio calcinado y la autopsia revelo que presentaba casi una veintena de puñaladas en el pecho, así como un golpe en la cabeza. La familia materna ha mantenido, durante años, una acusación contra el progenitor, que se enfrenta a 22 años y seis meses de prisión en caso de resultar condenado.

El Fiscal, reconociendo que este trágico suceso tiene muchos "puntos oscuros", se ha acogido al in dubio pro reo por la falta de pruebas concluyentes contra el acusado para pedir su absolución. Es más, el abogado defensor se ha atrevido a dirigirse al jurado para espetarle: "Si ustedes encuentran una sola prueba contra M.R.B., condénenlo". Porque, a su parecer, "todo son especulaciones". En contra de esto, la acusación considera que "hay un cúmulo de indicios que, reforzados con las pruebas periciales, puede ser probatorio".

Desacuerdo entre los forenses

Una de las cuestiones más discutidas durante la cuarta y última sesión del juicio, en manos de la sección tercera de la Audiencia Provincial, es el trabajo de los forenses. Tres profesionales participaron en el caso. Uno levantó el cadáver y concluyó que se trataba de un suicidio. Otros dos practicaron la autopsia y determinaron que las heridas eran compatibles con un homicidio. Entre otras cosas por un hematoma cerebral que, según estos, se debía a un golpe que debió recibir la víctima con anterioridad en la parte trasera de la cabeza.

El primer forense, sin embargo, contradijo totalmente a sus compañeros. Cierto es que Miguel presentaba un golpe que, según el Fiscal y la defensa, no se descarta que fuera a posteriori, como consecuencia de la caída. Parte de su argumentario se basa en las gotas de sangre halladas en la bombona. "Gotas redondas, perpendiculares, sobre la bombona", como si el chico hubiera estado manipulando el aparato a "poca distancia", describía el Fiscal. Y acababa concluyendo que las puñaladas debieron producirse cuando estaba de pie.

Dos tesis: suicidio o asesinato

En el juicio, se ha debatido sobre dos tesis: el suicidio y el asesinato. Los agentes de la Guardia Civil que participaron en el caso, de la localidad, de Sevilla y de Madrid, se decantaron en su momento por el suicidio, así como el forense que se encargó de levantar el cadáver. Sin embargo, los profesionales que realizaron la autopsia primero y, posteriormente, los peritos contratados por la familia materna determinaron que la muerte se correspondía con un asesinato.

Para la acusación, el padre, llevado por su impulsividad -la madre se refirió a su carácter en la primera sesión- habría acabado con la vida de su hijo. El móvil, "estaba resentido por que defendiera a su madre en el divorcio" y "sobrepasado por la situación". El abogado ha llegado incluso a hablar de violencia vicaria, recordando que, un año antes, había sido denunciado por el joven tras un rifirrafe porque el acusado había matado a las aves exóticas que el chico cuidaba. Asimismo, ha recordado que, según su médico cabecera, el acusado presenta "un cuadro psicótico evidente".

"Un genio del crimen"

La acusación, siguiendo esa línea, considera que M.R.B. no planeó el asesinato, sino que, después, lo disimuló. Una tesis que al Fiscal le ha servido para, irónicamente, referirse al acusado como "el genio del crimen", por ser "capaz de prever hasta lo que no es previsible, lo que no se puede controlar". En la escena no dejó rastro. O, al menos, no se halló. Ni siquiera en el cuchillo empleado -dejado meticulosamente sobre la cocina, un hecho bastante impropio de un suicidio para la acusación-, que solo arrojó ADN del joven.

Para el representante del ministerio público y la defensa, considerar autor a M.R.B. sería suponer que fue capaz de engañar a la Guardia Civil y al primer forense. Eso, o presuponer que tuvo suerte. Tras reconstruir el recorrido que el acusado dio como coartada, los agentes concluyeron que no tuvo tiempo material para cometer el crimen. Entre las 7.40 horas y las 10.23 horas, tramo en el que sucedieron los hechos, M.R.B. fue visto en diferentes lugares públicos. Una "coartada perfecta" que para la acusación es creada con ese propósito porque, según el letrado, dejó verse intencionada e insistentemente.

La salud mental y el esoterismo

El abogado de la familia materna ha comenzado su intervención pidiendo justicia y verdad "en tanto bulo, infundio y chascarrillo". En ese sentido, lamentaría más tarde que se haya investigado más a Miguel que a su padre. Se refiere a la salud mental del joven. Éste tenía diagnosticado síndrome de Touret, un trastorno neurológico y nervioso que, para nada, según el letrado, degeneraba en un trastorno mental. Sus propios amigos afirmaron que se trataba de "un chico normal". "Ninguno habló de tentativa suicida", ha recalcado. Ni siquiera su médico de cabecera mencionó, según el abogado, el trastorno.

Sin embargo, la defensa y el Fiscal creen que es evidente que su síndrome derivaba en ciertas obsesiones. Y una de ellas era el fin del mundo que, según la profecía maya, tendría lugar ese 21 de diciembre. Miguel llevaba un tiempo hablando sobre el tema. Preocupado y nervioso, según la vidente. Para la madre, simples comentarios. Sobre este tema, la acusación ha preguntado: ¿Quién lo llevó a las creencias, las vivencias y los crucifijos?

Fue el padre quien buscó una vidente para que ayudara a su hijo. El día antes de su muerte, la tarotista acudió a la casa de campo, según ella, para tranquilizarlo. Años antes, habían acudido a una curandera, puesto que el progenitor pensaba que a su hijo lo estaban envenenando, porque constantemente se quejaba de un dolor de estómago. "Estaba alienando a su hijo", ha exclamado el letrado. Cierto es también que, en varias ocasiones, el joven había sido derivado a Salud Mental por varios facultativos. Incluso llegó a permanecer algún día internado en un centro de Jaén, como reconoció la madre. Para el Fiscal, está claro que Miguel "no quería morir", pero tenía "un trastorno obsesivo".

El estado de la vivienda y las heridas

El Fiscal ha reconocido que la enorme cantidad de heridas y su tipología pueden hacer pensar que fueron infligidas por la mano de un tercero. Sin embargo, él concluye, apoyándose en la valoración del primer forense, que pudo autoinducírselas perfectamente. Y que muchas de éstas, como recoge el informe de la autopsia, fueron de tanteo.

El representante del ministerio público ha expuesto al jurado la posibilidad de que, ya con varias heridas, se mantuviera en pie y provocase el incendio de la bombona. Todas las puñaladas se produjeron en la zona izquierda, afectando directamente a órganos vitales como el pulmón y el corazón. Eso, sumado a que no se apreciaran signos de defensa, le hace apoyar la tesis del suicidio, aunque la acusación ha recordado que el estado de la vivienda denotaba que, previamente, se había producido mucho movimiento.

Con todas las exposiciones hechas, el acusado, M.R.B., ha expresado sus últimas palabras antes del veredicto del jurado: "Estoy sufriendo mucho desde hace once años, tengo mi consciencia tranquila y he luchado mucho por mi hijo".