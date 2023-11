El Teatro Circo de Puente Genil se vistió anoche de gala para la presentación del libro del pontanés, "Secretos de un Probador", que recoge los 25 años en el mundo de la moda de Manu Sánchez.

La presentación corrió a cargo de periodistas y amigos del autor como Nieves Herrero, Pepa Chacón y Virginia Requena.

Asistieron el alcalde, Sergio Velasco y la diputada, Tatiana Pozo, el regidor local se comprometió con el artista en apoyar ,desde el consistorio, la presentación del desfile de 25 años que se celebrará el próximo año en el Instituto Cervantes de París (Francia) y también le planteó promover un desfile de moda en la Matallana.

El acto también contó con la asistencia de cerca de trescientas personas, entre familiares y amigos así como un gran número de clientas de la localidad y comarca.

Actuación musical

El evento arrancó con las imágenes iniciales de un documental editado por Grupo Comunica, en el que participan más de diez rostros afamados del mundo de la comunicación y artistas de repercusión nacional. Durante la presentación, de forma espontánea, la cantante María Vidal y Chacón sorprendieron con una intervención musical a capela, que levantó al público.

La del pontanés es una carrera impecable gracias al tesón que siempre ha demostrado como el trabajador incansable que es. Desde muy niño tuvo claro que lo suyo era el diseño y la moda.

De pequeño lo que más le gustaba era coser con una máquina antigua, que ya no se usaba, en vez de jugar con los demás niños al fútbol. Su madre siempre le apoyó, al igual que su tía Lala, y tuvo que enfrentarse a su padre, al no querer que su hijo se dedicase a coser. Pero afortunadamente no lo consiguió. En la actualidad es todo un referente en el mundo de la moda.

Manu, siempre ha apostado por la alta costura. "Es un trabajo mucho más complicado, y en necesario muchas horas de dedicación, hay que tener en cuenta muchos detalles, pero reconozco que es lo que me gusta. Tengo un gran cariño a Petro Valverde, y al día de hoy no se le ha dado el lugar que se merece, en el libro cuento como le conocí, al igual que a tantas clientas, como Diana Navarro, Charo Reina, Marian Conde, o María Vidal entre otras. Los dos únicos hombres que ha vestido han sido Antonio Canales y David de María.